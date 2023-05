ANÚNCIO OFICIAL: divulgado calendário do Bolsa Família e Auxílio Gás de junho 2023; confira

O programa Bolsa Família será pago junto com o auxílio gás neste mês de junho, isso porque o auxílio gás é pago a cada dois meses, e o calendário com as datas oficiais do pagamento já foi compartilhado. Ou seja, neste mês os beneficiários vão receber um valor maior na parcela, mas não é aumento é o valor do auxílio gás.

veja o calendário oficial do pagamento do Bolsa Família junto com o auxílio gás. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família

O programa social mais movimentado do Brasil, que é o Bolsa Família, terá um novo valor neste mês de junho, mas somente para algumas famílias específicas, esse aumento vai ocorrer devido alguns benefícios adicionais que o presidente Lula anunciou no mês de março quando relançou o programa.

Lula comentou especificamente sobre três tipos de benefícios adicionais:

Valor de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos

Valor de R$ 50 para adolescente de 7 a 18 anos

Valor de R$ 50 para gestantes.

Ou seja, o pagamento do programa Bolsa Família em 2023 será diferenciado para ajudar as famílias que são numerosas, pois somente R$ 600 para famílias que tem gestante e mais de 2 filhos é difícil sustentar.

Por isso falamos acima que é somente algumas famílias que vão receber esses adicionais, somente quem está nas regras acima do benefício.

Pagamento do auxílio gás

O pagamento do auxílio gás vai ser pago junto com a parcela do Bolsa Família. Esse benefício é pago a cada dois meses por isso só será pago nos meses de: junho, agosto, outubro e dezembro.

A ideia do presidente Lula e tentar conseguir fazer o pagamento integral do botijão do gás de 13kg até o final do ano, mas não é nada concreto ainda.

Calendário Bolsa Família mês de junho

Final do NIS 1 – 19/06/2023



Final do NIS 2 – 20/06/2023



Final do NIS 3 – 21/06/2023



NIS 3 – 21/06/2023 Final do NIS 4 – 23/06/2023



NIS 4 – 23/06/2023 Final do NIS 5 – 23/06/2023



Final do NIS 6 – 26/06/2023



Final do NIS 7 – 27/06/2023



Final do NIS 8 – 28/06/2023



Final do NIS 9 – 29/06/2023



Final do NIS 0 – 30/06/2023

