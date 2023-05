Novas linhas de empréstimo serão oferecidas pelos bancos aos BRASILEIROS

A maioria dos brasileiros precisa de crédito na praça, por vários motivos, seja para a realização de um sonho ou para começar um novo negócio. Mas nem sempre a caminhada até obter uma boa linha de crédito é fácil, uma vez que depende de vários fatores, como o patrimônio que a pessoa possui e também a relação da pessoa com as instituições financeiras. Mas para quem almeja conseguir um bom crédito, nos dias 6 a 11 de junho irá ocorrer a 23ª Fenarroz, onde irá contar com a presença de inúmeros bancos dispostos a oferecer crédito para os seus clientes, confira mais.

Bancos estão oferecendo novas linhas de crédito para os seus usuários, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A feira reúne vários bancos e instituições financeiras

A feira em questão já ocorre há bastante tempo, ela é conhecida como a Multifeira do Agronegócio e deve ocorrer em Cachoeira do Sul, na data citada anteriormente. A presença de vários bancos é de suma importância, uma vez que eles são os responsáveis por fornecer crédito para os seus clientes.

Além disso, a maioria dos bancos acabaram se especializando no setor agrícola, então, eles já conhecem as necessidades das pessoas e vão oferecer opções excelentes para que haja financiamentos em prol da melhoria de todos os agricultores.

Os valores financiados poderão ser usados para várias finalidades, como aumentar o negócio de várias maneiras, como expandido a propriedade ou comprando máquinas agrícolas, além de insumos.

Veja também: Como Utilizar A Educação Financeira Para FICAR RICO No Brasil

Quais bancos estarão presentes?

Inúmeros bancos estarão presentes nesse momento ímpar, como o Sicredi, Banrisul, Bradesco, Unicred, Cresol e Sicoob. Todos os bancos citados têm uma vasta experiência no ramo em questão e conhecem de perto os desafios enfrentados pelos agricultores em seu dia a dia. Por isso, vão oferecer ofertas imperdíveis para todos eles, com taxas de juros e prazos incríveis.

E para ajudar ainda mais todos os produtores rurais, os bancos também irão fornecer para todos os clientes orientações acerca de gestão financeira, linhas de crédito e custeio, além de apresentar vários seguros agrícolas e outros serviços inerentes à prática. Tudo isso para que haja um bom funcionamento do serviço desses produtores.

Por fim, entenda melhor como funciona a Fenarroz, ela é um feira que há nop ramo agropecuário e anualmente reúne vários produtores rurais e diversas instituições financeiras. Durante o evento, temas de grande relevância para esses trabalhadores são discutidos, a fim de trocarem experiência e conhecimento, além de apresentar para eles as novas tecnologias que há. Então, com a presença de todos os bancos e cooperativas, acaba que o evento se torna uma grande atração para o ramo.

Ou seja, o propósito da feira em si é oferecer um espaço para a troca de experiência e diferentes maneiras para que os agricultores tenham acesso ao crédito, promovendo o impulsionamento das atividades e consequentemente o crescimento dos negócios. Todo esse esforço é para que o setor venha crescer ainda mais, no Brasil, uma boa parte do Produto Interno Bruto é proveniente da área em questão, então, investir nela é pensar também no futuro.

Veja também: CPF Na Nota: Boas Razões Para Começar A Usar O Benefício