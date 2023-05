REVELADO! CadÚnico tem benefícios “secreto” para IDOSOS

CadÚnico conta com diversos benefícios – Através do Cadastro Único (CadÚnico), brasileiros de baixa renda têm a oportunidade de acessar uma ampla variedade de programas e benefícios sociais. Embora muitos desses benefícios possam não ser amplamente conhecidos, um em particular tem como alvo especificamente a população idosa do Brasil, oferecendo viagens interestaduais gratuitas ou com descontos significativos. Uma carteira especial para idosos, que pode ser emitida de forma totalmente online e gratuita, é a chave para acessar esses benefícios de viagem.

Conheça os benefícios do CadÚnico

O CadÚnico é uma ferramenta governamental que reúne diversos benefícios voltados para cidadãos de baixa renda, dando-lhes acesso a uma série de programas sociais. Contudo, muitos desses benefícios, como a Carteira do Idoso, não são amplamente conhecidos por aqueles que se enquadram nos critérios do programa social.

A Carteira do Idoso é um benefício exclusivamente desenvolvido para cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, que estão cadastrados no CadÚnico e possuem renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos. O documento é vinculado à Secretaria Nacional de Assistência Social e pode ser emitido de forma totalmente online e gratuita.

O principal benefício da Carteira do Idoso é que ela permite aos idosos fazer viagens entre estados de forma gratuita ou com um desconto de 50% do valor da tarifa. Com o documento, fica mais fácil para os idosos comprovar que possuem uma renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos, o que lhes dá direito a viajar gratuitamente ou pagando apenas metade do valor da passagem em um transporte interestadual.

Como obter a Carteira do Idoso

Para obter a Carteira do Idoso, é necessário acessar o site oficial, no endereço: https://carteiraidoso.cidadania.gov.br/. Uma vez na página, basta clicar em “Emitir Carteira” e seguir os passos que são solicitados para concluir o processo de emissão do documento.

Além da Carteira do Idoso, existem muitos outros benefícios que são oferecidos através do CadÚnico. Dentre eles estão o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), Auxílio Gás, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Telefone Popular, Carta Social, Programa Nacional de Crédito Fundiário, Identidade Jovem (ID Jovem), Programa Nacional de Reforma Agrária, Água para todos, Crédito Instalação, Serviços assistenciais, Bolsa Verde, Bolsa Estiagem, Programas Cisternas, Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, isenção da taxa de inscrição no ENEM, isenção da taxa de inscrição de concursos públicos e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

Todos esses programas são importantes recursos que o CadÚnico disponibiliza para a população de baixa renda no Brasil. Eles são projetados para ajudar esses indivíduos e famílias a terem acesso a serviços essenciais, a melhorarem a sua qualidade de vida e a superarem a situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Sendo assim, conforme explicamos anteriormente, o Cadastro Único oferece uma variedade de benefícios que podem fazer uma grande diferença na vida de muitos brasileiros de baixa renda. Seja fornecendo acesso a viagens gratuitas ou com desconto para idosos, seja proporcionando acesso a uma série de outros programas e serviços sociais, o CadÚnico está aí para ajudar aqueles que mais precisam.

