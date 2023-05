Passo a passo para pedir 2ª via do CPF pelo celular

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um documento muito importante para os brasileiros. Através dele é possível abrir contas em banco, cadastros em universidades, trabalho, etc. Sem ele o brasileiro é praticamente impossibilidade de realizar simples ações: como por exemplo, abrir um prontuário no Posto de Saúde para exames médicos. Agora é possível emitir a sua segunda via pelo celular. Isto é, quando for necessário. O procedimento é bem simples e pode ser feito em questão de minutos!

Passo a passo para emitir segunda via do CPF pelo celular | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saiba como emitir segunda via do CPF pelo celular

Há anos que o CPF mudou drasticamente. Se até então era um cartão azul bastante popular, agora é apenas um pedaço de papel branco com as informações inseridas. É o formato mais atualizado do documento e pode ser emitido em questão de segundos! A Receita Federal optou por abandonar o antigo modelo em razão de sua fragilidade, custo, etc.

Com isso agora é possível obter o CPF atualizado de duas maneiras. A versão impressa ou digital. Podendo obter ambas através do site oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo CPF digital. E claro, decorar os dígitos do CPF é uma opção que facilita bastante!

Caso ocorra de perder o documento, é bastante complicado obter a segunda via sem os números do mesmo. Por isso é sempre importante tê-los anotados em um papel ou até mesmo na mente. Portanto, há essas duas opções cabíveis que podem ser verificadas. Logo após a emissão que será visto abaixo, basta imprimir o documento em PDF e pronto! Guardar na carteira e desfrutar de todos os benefícios oriundo do mesmo.

Passo a passo de como emitir segunda via do CPF

Portanto, agora basta seguir o passo a passo abaixo e emitir a segunda via do CPF. Todo procedimento é bem simples e pode ser feito através de um computador, celular ou dispositivo com acesso à internet. Lembrando que é válido apenas para quando se tem todos os dados válidos.

Isto é, quando existem dados incompletos: por questão de segurança não é possível emitir o documento. Sendo necessário ir até um posto da Receita Federal a fim de verificar o que aconteceu e emitir a nova via do documento.

Pesquise no Google por Receita Federal e entre no site;

Clique em Serviços, CPF e Impressão do Comprovante de Inscrição no CPF;

Preencha os dados solicitados (número do CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e título de eleitor);

Clique em Gerar.

Pronto! Feito isso será gerado um arquivo com a inscrição do CPF ativa. Bastando apenas que os cidadãos imprimam ou faça login usando o aplicativo CPF digital. É sempre importante estar com os documentos de identificação em mãos.

Isso evita que haja possíveis problemas até mesmo em possíveis blitz. O CPF é um dos documentos mais importantes do brasileiro. Caso haja perda do mesmo, é recomendado procurar em instituições ou empresas cujo já foi frequentado o número e assim evitar ter mais dores de cabeça.