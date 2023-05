Nada de PERDÃO! Bolsa Família está pagando R$ 440 para alguns

O Bolsa Família começou a ser pago há pouco mais de uma semana, todavia, uma grande surpresa acabou atingindo os beneficiários do Programa Social. Isso ocorreu porque na hora que eles foram receber os valores, perceberam que havia menos do que a parcela mínima que seria paga pelo governo, isto é, de R$ 600 e isso assustou a todos, pois pensaram que era algum tipo de sanção imposta pelo governo, mas não era, ocorreu o mesmo com várias pessoas e deve continuar pelos próximos meses, entenda o motivo.

Beneficiários do Bolsa Família estão recebendo menos que o piso, entenda o motivo

Por que várias famílias receberam valores bem menores do que os R$ 600?

Desde que houve o lançamento do programa Novo Bolsa Família, várias pessoas ficaram sabendo que mensalmente, os valores que seriam disponibilizados para saque seria de no mínimo R$ 600, todavia, em maio, quando foram receber o repasse, perceberam que o valor liberado foi de apenas R$ 440 e ficaram sem entender, ou seja, um desconto de R$ 160 que assustou a todos.

Mas isso ocorreu por conta que na época que o benefício ainda era chamado de Auxílio Brasil, muitas pessoas resolveram realizar o empréstimo e com isso, comprometem uma grande parte do auxílio em questão. E embora o programa tenha trocado de nome, ainda é preciso que a dívida seja paga, então, enquanto perdurar a dívida, mensalmente, esse valor será descontado.

Lembrando que agora ainda é possível realizar empréstimo usando o benefício social, mas a margem e o tempo para pagamento é bastante inferior, o que acaba desestimulando os beneficiários a realizarem. Lembrando que isso é para o bem deles, uma vez que como o auxílio é assistencial, não há sentido usá-lo para empréstimos.

Mas ainda há uma saída para essas famílias

Lembrando que embora o valor em questão seja descontado, basta que a família tenha uma criança com idade inferior a seis anos para recuperar quase que o valor integral, no caso, R$ 150, o valor extra está sendo pago para as famílias com pelo menos uma criança na condição citada. Lembrando, que há o número máximo de duas crianças na família que podem receber o benefício.

Ou seja, as pessoas que possuem duas famílias, ainda irão conseguir o valor extra de R$ 300 mensais, o que vai ajudar bastante em relação ao valor que está sendo descontado inerente ao empréstimo realizado na época do Auxílio Brasil. Por sinal, atualmente, muitas pessoas estão se arrependendo da escolha em questão.

Por fim, para o próximo mês, isto é, junho, há a previsão que os beneficiários irão ganhar um valor a mais, de R$ 50, que será pago para os beneficiários que possuem idade entre 7 e 18 anos, além disso, as mulheres gestantes também devem receber. Contudo, para que o valor não seja suspenso, é preciso que algumas regras sejam cumpridas, como uma frequência escolar satisfatória e o acompanhamento médico e nutricional adequado. De maneira diferente da que estava sendo praticada anteriormente, agora haverá uma fiscalização mais rígida, para evitar que pessoas recebam o benefício de maneira errônea.

