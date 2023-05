DE GRAÇA! 3 apps para assistir TV na faixa

A evolução da maneira como as pessoas se entretêm evoluiu bastante no último século, no início, todos ficavam ao redor de um rádio escutando os programas que passavam religiosamente no mesmo horário, o tempo foi passando e surgiu as televisões, antes, em apenas duas cores: preto e branco. Mas que traziam a alegria de todos, após isso, as coisas melhoraram ainda mais e foram lançadas as chamadas fitas VHS e após isso, os famosos aparelhos de TV, tudo isso para proporcionar a alegria de todos. O que ninguém imaginava, era que em pouco tempo tudo isso estaria disponível na palma da mão de qualquer pessoa, pensando nisso, iremos listar uma lista com três aplicativos para você assistir televisão diretamente do seu celular.

O primeiro aplicativo é o queridinho de todos: Pluto TV

Provavelmente o aplicativo mais conhecido, por um detalhe super importante: é totalmente gratuito. E além de oferecer um serviço de excelência para os seus usuários, para fazer uso dos serviços, não é preciso efetuar nada de cadastro, é só entrar no aplicativo ou no site e se divertir.

O catálogo do aplicativo é gigante, principalmente, levando em consideração o seu valor, que é gratuito. Lembrando que o aplicativo também está disponível para televisores Smart, portanto, até mesmo nelas os usuários poderão ter a incrível experiência de assistir tantos conteúdos totalmente de graça.

O catálogo possui opções para toda família, como filmes, programas de comédia, infantil, notícias, curiosidades, informações e até mesmo Animes & Geek.

Nos próximos aplicativos têm até rádio

RTVE

Após o aplicativo anterior, outro que é bastante conhecido no nicho em questão, é a RTVE, ela possui inúmeros conteúdos para todos os gostos e o melhor disso tudo: não há anúncios passando em sua tela. E de maneira análoga ao anterior, não é preciso que o usuário realize login para desfrutar dos conteúdos, basta que tenha acesso a internet.

Pelo aplicativo, é possível ter acesso a programas que são exclusivos da empresa, além dos que passam em tempo real e também há filmes, séries e documentários para toda a família e diretamente na tela do seu celular.

Plex TV

Para fechar com chave de ouro, vamos falar desse aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS, além disso, pode ser acessado por qualquer navegador web. Ao todo, são mais de 80 canais disponibilizados totalmente de graça para os seus usuários. Mas o ponto negativo é que ele, diferente dos anteriores, precisa apresentar anúncios durante sua grade de programas, é dessa maneira que o aplicativo consegue ficar no ar.

Portanto, esses aplicativos citados são os melhores para ver televisão de graça, essas funcionalidades são excelentes, principalmente quando você está viajando e não tem acesso a sua televisão. Ou por exemplo, em dias chuvosos, que o sinal digital pode passar por alguns problemas a depender de onde você mora, então, conseguir assistir sua programação diretamente na tela do seu celular e de maneira gratuita é uma verdadeira mão na roda. Então, basta você baixar e se divertir hoje mesmo.

