Só ELITE! 7 sobrenomes MUITO RAROS no Brasil

Quem conhece a história do Brasil sabe que no início de sua colonização, pessoas de várias partes do mundo vieram até o nosso território e pegaram um ‘pedaço’ de nossas terras, por conta disso, atualmente, há uma grande diversidade tanto cultural quanto histórica no Brasil. E isso pode ser refletido na quantidade de sobrenomes que são considerados ‘raros’ por aqui, isso quer dizer que poucas pessoas os têm, confira se o seu sobrenome está nessa lista tão seleta.

O primeiro sobrenome é bastante conhecido, embora raro

Lewis

Talvez esse sobrenome não seja tão raro para alguns porque já leram em algum lugar, de fato, ele é bastante conhecido, uma vez que faz parte do sobrenome do famoso escritor C. S. Lewis, autor de obras bastante conhecidas como As Crônicas de Nárnia. Sua origem veio de um celta Lugubelenus e significa ‘batalha grandiosa’.

Bianchi

Já o segundo nome da lista vem de origem italiana, de acordo com a história. Além disso, o significado do sobrenome é bem comum, significando a característica da família em questão, que teria relação com a palavra ‘brancos’.

LeBlanc

Esse nome possui bastante glamour, ele é francês e o significado é ‘pálido’. Na França, o sobrenome em questão é repleto de honra, uma vez que um homem chamado Nicolas Leblanc foi o responsável por fazer uma grande revolução na indústria do sabão.

Antonelli

Esse sobrenome já não é tão desconhecido, embora seja raro. O seu significado é algo parecido com ‘lutador’ e sua origem vem do grego.

O último sobrenome da lista vai surpreender você

Beaumont

Já esse sobrenome também está na lista dos que têm origem francesa. E o seu significado é bem interessante e faz menção a algo como ‘bela montanha’, lembrando, que há algum tempo, ele era usado para homens e mulheres.

Vilas Boas

Outro sobrenome que é raro mas é bem conhecido no Brasil, ele vem do latim e deriva de ‘villa’ ou ‘villae’, sua origem ainda não é totalmente conhecida, mas a história relata que dois irmãos haviam derivado do nome ‘Villasbens’.

Santoro

Por fim, esse nome vem de origem italiana e o seu significado é bem peculiar, uma vez que significa o ‘dos santos’, então, quando alguém apresentava esse sobrenome, tinha uma imagem mais religiosa da pessoa em questão.

E você, sabe a importância de um nome na vida de alguma pessoa? O nome representa basicamente a identidade daquela pessoa em questão, na bíblia, o significado dos nomes eram bem peculiares também, muitos conhecem a história de Jacó que ele nasceu literalmente segurando pelo calcanhar de seu irmão, por isso, o significado de Jacó é ‘aquele que segura pelo calcanhar’. Ou quem dirá o nome de Jesus, que significa ‘Javé é salvação’ ou ‘Jeová é Salvação’.

Então, com todas essas informações, você já consegue perceber a importância do nome na vida de uma pessoa, portanto, se você tem a chance de dar o nome para um filho seu, utilize esse momento com bastante carinho e saiba que ele irá levar o seu nome de registro por toda a vida.

