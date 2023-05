É DE CAIR O QUEIXO! Salário dos 12 atleta mais bem pagos do planeta

A maioria da população brasileira, infelizmente, precisa sobreviver com apenas 1 salário mínimo que atualmente é de R$ 1.320, mas essa não é a realidade de todos os habitantes do globo, embora a maioria da população viva com pouco há o outro lado da moeda: jogadores de futebol que recebem salários astronômicos. E recebendo fortunas todos os meses, é comum que aos 30 anos de idade já tenham dinheiro suficiente para o restante da vida. Mas embora isso seja um fato, ninguém sabia exatamente quem eram os 12 jogadores mais bem pagos do mundo, fato que mudou após uma minuciosa pesquisa da revista Forbes, confira.

Em toda a lista, só há 1 brasileiro

Na lista, que é composta por 12 jogadores, o último da lista é o brasileiro Neymar da Silva Santos Júnior, popularmente chamado apenas de Neymar ou ‘menino da vila’, ele começou sua história no Santos, uma equipe paulista. Mas onde ele ganhou bastante destaque foi jogando bem longe do Brasil, na Espanha, no Barcelona, na época, ele formava o trio ‘MSN’, com Messi, Suárez e ele, Neymar, juntos, fizeram inúmeros gols.

Por tudo isso, Neymar conseguiu bastante dinheiro, com salários, patrocínios e negócios próprios. Atualmente, o seu patrimônio é de aproximadamente US$ 85 milhões, de fato, ele é um dos jogadores brasileiros mais bem pagos do mundo. E a lista continua com outros nomes, a saber:

Cristiano Ronaldo – US$ 136 milhões

Lionel Messi – US$ 130 milhões

Kylian Mbappé – US$ 120 milhões

LeBron James – US$ 119,5 milhões

Canelo Álvarez – US$ 110 milhões

Dustin Johnson – US$ 107 milhões

Phil Mickelson – US$ 106 milhões

Stephen Curry – US$ 100,4 milhões

Roger Federer – US$ 95,1 milhões

Kevin Durant – US$ 89,1 milhões

Giannis Antetokounmpo – US$ 89,1 milhões

Por que o futebol paga tão bem?

Essa é uma dúvida bastante comum, principalmente, de pessoas que não gostam tanto do esporte, mas essas pessoas são a minoria. Um dos motivos do futebol ser um esporte tão lucrativo é exatamente esse: sua popularidade mundial. Em qualquer lugar do mundo alguém pelo menos ouviu falar do esporte, fora as inúmeras ligas que há ao redor do globo. Tudo isso, faz com que o esporte seja tão apreciado e consequentemente gere tanta receita.

Os clubes, por sua vez, conseguem receita de várias maneiras, os que possuem estádio próprio, conseguem ter uma receita um pouco maior, já que pode cobrar pelos ingressos e serviços prestados no interior do estádio. Além disso, há os direitos de transmissão dos jogos, patrocínios e muito mais. Tudo isso é usado para melhorar a infraestrutura dos times e claro, na contratação de jogadores.

Por fim, há o mercado de transferência de jogadores que ocorre em todo o mundo. Se os salários deles são altos, é porque você não viu quanto custou sua transferência. No futebol brasileiro, por exemplo, existem vários exemplos de transferências milionárias, como a de Tévez, para o Corinthians em 2004 por incríveis 60,5 milhões de reais, na época, isso já era bastante dinheiro. Ou então, Vitinho, que em 2018 foi transferido para o Flamengo pelo valor de 44 milhões de reais.

