Valor complementar de R$ 150 no Cadastro Único; quem pode?

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda no Brasil. Através dele os beneficiários podem sacar mensalmente até R$ 900 ou mais, dependendo do mês e do grupo familiar. Para este mês de junho será pago aos inscritos no Cadastro Único o adicional de R$ 150. Muitos ainda não sabem como receber e até mesmo quem tem direito. Entenda sobre o adicional e como sacar.

Novo adicional de renda Bolsa Família é confirmado | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Para quem é o adicional de R$ 150?

O adicional de R$ 150 do Bolsa Família é para complementar o benefício de R$ 600 ofertado a todos os brasileiros inscritos no Bolsa Família. Através dele muitas famílias serão beneficiadas e poderão usufruir como quiser.

Entretanto, é válido ressaltar que este adicional de R$ 150 é direcionado as famílias que possuem entre seus membros gestantes ou crianças entre zero e seis anos. Há o limite máximo de até duas crianças.

Desse modo, o adicional será de no máximo R$ 300. Os repasses são referentes a melhorar a qualidade de vida dessas crianças proporcionando uma melhor alimentação, vestuário, etc. Portanto, o valor deve ser direcionado aos cuidados aos membros nessa faixa etária.

Em algumas famílias está tendo conflitos porque há mais de 03 membros nessa faixa etária. Neste caso, é importante que haja o bom senso. Senão, é válido lembrar que o benefício deve ser concedido aos membros que estão mais perto de completar os seis anos. Para receber o benefício adicional é necessário realizar o cadastro atualizado.

Como se cadastrar para receber os R$ 150?

É bem simples! Para se cadastrar a fim de conseguir receber os repasses adicionais de R$ 150, é necessário que a família já esteja devidamente inscrita no Bolsa Família e com cadastro ativo.

Feito isso, deverá ir no CRAS local e atualizar o cadastro indicando a quantidade de membros e que há crianças entre zero e seis anos no grupo familiar. Caso contrário, o Governo Federal não terá acesso aos dados e as famílias ficarão sem receber.

Desse modo, é importante sempre estar com os dados atualizados no Cadastro Único. Através dele o Governo tem acesso a quantidade de membros, renda familiar, etc. Os valores não precisam ser sacados de maneira paralela, vem juntamente com o benefício normal de R$ 600.

Alguns beneficiários irão receber até R$ 900 neste próximo mês. Os que também possuem direito ao Vale-Gás irão completar os R$ 1 mil. Lembrando que neste próximo mês irá ser pago o adicional de R$ 50 aos membros com idade entre sete e dezoito anos ou gestantes. Ademais, nos próximos meses o Governo Federal promete entregar novos complementos aos beneficiários a fim de democratizar cada vez mais o programa.