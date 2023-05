Como MUDAR uma mensagem depois que ela foi enviada no WhatsApp

Muitos brasileiros conhecem o famoso atalho “CTRL + Z”. E se ele fosse transportado para os dispositivos móveis? Agora é possível refazer uma mensagem já enviada. Podendo alterar algumas palavras, acentos e até mesmo o contexto da mensagem. Por mais que ainda não esteja disponível para todos os usuários, já é possível começar testando essa incrível funcionalidade! Muitos usuários já validaram e comprovaram sua eficácia. Entenda como funciona e o passo a passo de como usar corretamente.

Como editar uma mensagem enviada no WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como editar uma mensagem no WhatsApp?

Agora é possível editar uma mensagem no WhatsApp logo após ela ser enviada. Podendo alterar todos os detalhes da mensagem. Até mesmo deixando ela em branco, com um único caracter. Podendo ter muito mais controle sobre as mensagens enviadas, a fim de corrigir possíveis erros e má interpretações das mensagens.

As edições no WhatsApp é uma ferramenta em estado Beta, desse modo, está sendo testada em alguns aparelhos até que esteja completamente verificada e suba para a versão oficial e estável do WhatsApp. Alguns especialistas argumentam que a função é um pouco “perigoso”.

Entretanto, é uma espécie de complemento ao popular “excluir mensagem”. Quando a mensagem é deletada para todos, fica uma notificação de que aquela mensagem não existe mais. Quando a mensagem for editada, ficará uma notificação indicando a alteração. Portanto, ficará visível para todos.

Podendo ser usada para corrigir erros e até mesmo alguns conflitos. Ademais, é uma excelente função que não irá permitir que os outros usuários vejam o conteúdo anterior, mas será possível verificar que ocorreu uma edição na mensagem. Disponível apenas para os usuários beta, veja como é fácil usar a funcionalidade!

Como usar a nova funcionalidade do WhatsApp?

O processo de edição é bem simples Levando em consideração que ele irá proporcionar aos clientes uma maior transparência e evitar até mesmo conflitos entre usuários, principalmente em grupos do WhatsApp. O passo a passo abaixo está completo e disponível aos usuários que já possuem a funcionalidade em seu dispositivo.

Entre no WhatsApp e selecione um chat;

Pressione a mensagem após enviada e escolha a opção “Editar”;

Preencha o novo texto e clique em “Concluir”;

Pronto!

É válido lembrar que não será possível editar mensagens antigas, pelo contrário, há um tempo limite estipulado a fim de evitar possíveis problemas envolvendo os usuários e até mesmo facilitar possíveis golpes. Por essa razão, só será possível editar as mensagens com até 15 minutos. Ou seja, após o seu envio são contabilizados 15 minutos.

Portanto, a opção já está disponível para alguns usuários e brevemente será lançada para todos os dispositivos. Lembrando que pode ocorrer alguns bugs durante os testes iniciais. É recomendado aguardar a versão oficial do WhatsApp com a funcionalidade inclusa para evitar possíveis problemas.