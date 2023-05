Assinar TODOS os streamings? O preço para em 2023 é de “cair para trás”

Os streamings fizeram muito sucesso e ganharam muita força no Brasil quando foram lançados nos últimos anos e até hoje estão atraindo mais pessoas para quem deseja sempre estar por dentro das novidades do cinema com filmes e séries, sem precisar sair de casa e do conforto da sua cama ou sofá.

Hoje em dia, com tantas novidades que temos é dificilmente você encontrar uma pessoa que tenha assinatura em apenas uma plataforma, pois cada um tem conteúdo exclusivos e que chamam bastante atenção.

Por outro lado, realmente o entretenimento agradece, porém quando chega no final do mês a conta do consumidor pode ficar pesada com tantas assinaturas para pagar e afetar o orçamento das famílias.

Por isso trouxemos esse texto para você para mostrar quais são as plataformas e os valores que estão cobrando atualmente.

Qual o valor para assinar os streamings?

De primeiro impacto os brasileiros já chegaram com tudo com a plataforma da Netflix que foi como um sonho de muitas pessoas que tem acesso a filmes e séries dentro de casa, além de poder assistir com facilidade dentro do celular e pode assistir em qualquer lugar: série, filmes e documentários.

De início a Netflix começou com produções mais antigas até as novidades, no entanto o seu diferencial foi porque ela começou a produzir materiais originais e que realmente só poderia ter dentro da Netflix.

Essa plataforma tem 3 planos, o mais em conta é no valor de R$ 25,90 por mês ou R$ 55,90 mensal para quem opta pela opção premium. Como a Netflix foi uma plataforma que cresceu bastante e ganhou popularidade, começou a surgir concorrentes como por exemplo a Amazon Prime Vídeo, que também chamou muita atenção das pessoas por suas produções originais e preço acessível.

Pois a Amazon começou no valor de R$ 9,90 mas atualmente está em R$ 14,90.

Lista de plataformas de streamings e seus valores

Apple TV+: R$ 9,90 por mês

Crunchyroll: R$ 25 mensais

Disney Plus: mensalidade de R$ 27,90 ou R$ 279,90 anual

GloboPlay: R$ 22,90 no plano mensal ou 12x de R$19,90 no plano anual

HBO Max: R$ 19,90 para tela mobile e R$ 27,90 para multitelas, ambos por mês

Looke: R$ 16,90 por mês

Paramount+: R$ 19,90 por mês

Starzplay: R$ 14,90 por mês

Telecine: R$ 37,90 por mês.

Vamos fazer uma simulação, se você for somar esses pacotes básicos, por mês a pessoa iria ter que pagar R$ 236,00 para poder assinar todas as plataformas, isso porque esses valores são os pacotes básicos.

