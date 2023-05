Horóscopo de Hollywood: este é o filme que mais combina com seu SIGNO

Todos os signos do horóscopo são compostos por muitas peculiaridades e características, sendo que todas elas conseguem ser muito bem representadas pelo mundo do cinema.

Aliás: muitas pessoas ainda não se deram conta, mas de fato existem filmes que parecem ter sido feitos para signos específicos, de tanto que combinam com eles. É até mesmo possível afirmar que se trata de filmes astrológicos, que devem ser vistos pelo menos uma vez na vida.

Mas, afinal, qual signo mais combina com cada signo?

A resposta para esta pergunta, bem como a dica dos respectivos filmes para assistir assim que possível, está no decorrer da leitura do tópico a seguir.

Os signos do horóscopo se divertem muito mais assistindo a estes filmes | Imagem: jeshoots.com / unsplash.com

O filme que mais combina com cada signo do horóscopo

É inevitável: na hora de escolher algo para assistir, qualquer pessoa fica com dúvidas.

Mas a escolha se torna muito mais fácil quando se conhece algo que combina perfeitamente com o signo do horóscopo ao qual cada pessoa pertence.

Abaixo está a lista completa:

O filme que mais combina com Capricórnio

Lançado no ano de 2021, o filme ideal para os capricornianos é Duna.

O filme que mais combina com Aquário

X-Men 2 surgiu nos cinemas em 2003 e, definitivamente, é o filme perfeito para as pessoas de Aquário.

O filme que mais combina com Peixes

Donnie Darko, lançado em 2001, costuma ser um dos filmes preferidos de Peixes.

O filme que mais combina com Áries

Velozes e Furiosos, mais especificamente o filme 1 da franquia (2001), combina demais com os arianos.

O filme que mais combina com Touro

O clássico Maria Antonieta (2006) combina com os taurinos como nenhum outro.

O filme que mais combina com Gêmeos

Lançado em 2001, E a Sua Mãe Também é uma obra de Hollywood que combina perfeitamente com Gêmeos.

O filme que mais combina com Câncer

Lilo & Stitch (2002) também faz a alegria de alguns signos do horóscopo, mas combina muito mais com os cancerianos.

O filme que mais combina com Leão

Lançado no ano de 2006, O Diabo Veste Prada é perfeito para os amantes da moda e, também, para os nativos de Leão.

O filme que mais combina com Virgem

Não há um virginiano que não se sinta conectado ao filme A Origem, que chegou aos cinemas em 2010.

O filme que mais combina com Libra

Mais recente (lançado em 2016) o musical La La Land combina muito com quem é de Libra.

O filme que mais combina com Escorpião

Ghost – Do Outro Lado da Vida, é um clássico dos anos 90 e ainda hoje faz a alegria dos nativos de Escorpião.

O filme que mais combina com Sagitário

Por fim, temos Comer, Rezar e Amar (2010) como o filme perfeito para ser visto pelos sagitarianos.

Cada signo do horóscopo conta com características únicas em diversos contextos

Além de terem os filmes que mais combinam com suas características, todos os signos do horóscopo contam, também, com outros elementos que podem combinar mais (ou menos) com eles.

Com a ajuda da astrologia, uma pessoa consegue identificar mais facilmente qual tipo de viagem lhe fará mais feliz, ou mesmo com qual tipo de trabalho se sentirá mais realizada, por exemplo.

A dica, para quem possui curiosidades neste sentido, é não apenas olhar o horóscopo diariamente, mas, principalmente, buscar o auxílio de um astrólogo para se conhecer melhor.

