Atualize-se com as 10 gírias mais usadas em 2023

Por mais que a linguagem formal seja a mais indicada em alguns contextos, as gírias representam um papel bastante relevante no cotidiano dos brasileiros. De acordo com as regiões do país, as gírias irão mudar. Podendo ser algo regional ou até mesmo ao nível nacional.

Com o advento da internet muitas gírias viralizaram e se tornaram únicas do país, e não necessariamente de um seleto grupo de pessoas! Uma pesquisa indicou quais são as 10 gírias mais usadas no Brasil neste ano de 2023. Conheça-as e se atualize agora mesmo.

Aprenda novas gírias para 2023 – arquivo.

Como as gírias são ensinadas?

Muitas vezes apenas sabemos, e mal entendemos como é que essas gírias chegaram até as nossas vidas. A grande verdade é que a maioria das gírias foram adquiridas através da internet. Devido a globalização, é fácil manter contato entre pessoas de todo o país. Compartilhando experiências, palavras e muito mais.

Uma pesquisa entrevistou algumas pessoas e mais de 70% delas afirmaram que suas gírias eram oriundas de outras conversas com pessoas próximas. Portanto, a influência é algo nítido no mundo das gírias. Cujo os membros de determinado grupo começa a usá-las, a fim de se adequar ao grupo de pessoas.

Outro ponto importante são as redes sociais de vídeos curtos. Bem como TikTok e os Reels do Instagram. Muitos memes viralizam e posteriormente acabam se transformando em gírias. Veja abaixo quais são as gírias mais faladas no Brasil e os seus respectivos significados.

Quais são as gírias mais faladas no Brasil?

Gíria: Sextou;

Significado: significa que o fim de semana está começando;

Significado: significa briga, confusão, discussão;

Significado: significa brincadeira;

Significado: significa conversar ou até mesmo uma conversa mais íntima;

Significado: significa estar interressado por alguém;

Significado: significa que passou por uma situação um pouco embaraçosa;

Significado: significa uma espécie de ‘tudo bem?’;

Significado: significa que a outra pessoa mandou bem;

Significado: significa que a outra pessoa é engraçada;

Significado: significa que não gosta de alguém.

As gírias podem ter significados diferentes ou semelhantes de acordo com a região do país. Ademais, são os significados padrões abordados através do mundo virtual. Essas expressões não necessariamente são locais, mas viralizadas através das redes sociais.

Um bom exemplo é a expressão “Crush”. Que viralizou no Brasil após o surgimento da música “Poxa, Crush”. Mais um caso da internet e seus poderes! É válido lembrar que as gírias devem ser usadas apenas em lugares apropriados, caso contrário, poderá sofrer alguns contrangimentos.

Por exemplo: em ambientes formais, é indicado o uso de termos formais e deixar um pouco de lado a linguagem coloquial. Ademais, está liberado e pode ser usado da melhor maneira possível!