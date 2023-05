Use a localização do celular para RASTREAR quem você deseja

Já pensou em utilizar a ferramenta que você mais usa para rastrear uma pessoa? O celular hoje em dia é o melhor amigo do homem, ele virou a nossa espécie de memória, carteira, pois guardamos tudo nele: dados, informações, agenda, fotos, reuniões, dinheiro, e entre outros.

Ou seja, usamos o celular para tudo. Para gravar, tirar foto, fazer ligação, ter momento de laser, assistir pelo celular, mas saiba que também tem como aproveitar desse aparelho para localizar uma pessoa que deseja saber a localização.

confira algumas dicas de como usar a localização – arquivo.

Como localizar uma pessoa usando o celular?

Existem mais de uma maneira de usar o celular para encontrar a pessoa, confira abaixo as nossas dicas:

O primeiro deles é você pedir a localização para a pessoa, em situações que você não queira fazer isso escondido, assim por onde a pessoa andar você vai saber a direção, a localização pode ser enviada através do Google Maps, pois é um aplicativo conhecido totalmente pela geolocalização de lugares e pessoas. Lembrando que também pode ser feito pelo WhatsApp, Twitter e outras redes sociais.

A nossa segunda dica é pelo aplicativo Buscar, mas esse app é somente para iPhone, pois é um aplicativo desenvolvido pela Apple para facilitar quem precisa de ajuda para encontrar uma pessoa, no entanto, para que esse app funciona a pessoa também precisa ter compartilhado a localização com você antes. A pessoa também tem opção de encaminhar o local que ela está, através da aba “Pessoas”.

Em terceiro caso, pode usar no Android a função Encontre meu Dispositivo, é um recurso próprio do Android dentro do seu sistema operacional que está instalado, essa ferramenta vai auxiliar a pessoa a encontrar o celular em caso de perda e roubo, pois vai disponibilizar em tempo real a movimentação do celular, seja em lugares abertos ou fechados.

WhatsApp e Uber

Um dos que podemos ressaltar e que a maioria conhece é o aplicativo WhatsApp que tem como você fazer o acompanhamento em tempo real para onde a pessoa está indo, só que é necessário que primeiro ela te envie a localização. Lembrando que essa ferramenta tem um tempo de duração, mas pode ser renovado assim que terminar. Essa localização pode ser enviada em conversas individuais e também em grupos.

Outros aplicativos que estão ajudando as pessoas nessa etapa é o Uber e 99 que também estão oferecendo ferramenta para que a pessoa consiga compartilhar a localização em tempo real, ou seja, a pessoa tem que liberar o trajeto da viagem para que a outra pessoa consiga acompanhar onde está indo.

