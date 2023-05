Senado aprova ultrassom para gestantes no SUS; exame fetal também

No Brasil existem dezenas de iniciativas que foram criadas com o único objetivo de ajudar a população de modo geral, e principalmente aqueles grupos de pessoas que não possuem recursos para recorrer a serviços pagos. É o caso, por exemplo, do atendimento para gestantes no SUS (Sistema Único de Saúde).

Todas as grávidas do país que compõem a população de baixa renda, ou que simplesmente não querem investir recursos financeiros para acompanhar 100% da gravidez na rede privada, podem recorrer às unidades de saúde para a realização do famoso pré-natal.

E, agora, uma novidade tende a deixar a gestação das futuras mamães que recorrem ao SUS ainda mais tranquila, conforme é explicado na leitura a seguir.

O acompanhamento de gestantes no SUS está prestes a ficar ainda mais completo | Imagem: VitorGarcia029 / pixabay.com

Novidade do Senado interfere diretamente no atendimento das gestantes no SUS

No último dia 23 de maio, terça-feira, aconteceu dentro do Senado a aprovação do PL (Projeto de Lei) DE NÚMERO 130/2018, por meio do qual se garante que o atendimento das gestantes do SUS incluirá também a realização de ultrassom e do importante exame fetal.

O PL em questão, que agora irá para sanção, teve sua proposta apresentada oficialmente no ano de 2016 pelo senador Weverton, do PDT do Maranhão, que à época atuava como deputado. E seu objetivo sempre foi muito simples de ser compreendido: levar cada unidade do Sistema Único de Saúde a incluir o ecocardiograma fetal como parte do pré-natal propriamente dito.

Também caberá à rede pública a realização de pelo menos duas ultrassonografias transvaginais no decorrer dos 4 primeiros meses da gravidez: atualmente, as gestantes não contam com estas possibilidades, a não ser em casos muito específicos, quando tais exames são solicitados pelo médico.

Embora sejam corriqueiros para as futuras mães que utilizam planos de saúde, os exames citados são pedidos, no SUS, somente quando há algum risco em relação ao coração bebê. Ou seja: por meio do Projeto de Lei em questão, garante-se que as crianças tenham uma proteção muito maior e que possam nascer com a saúde esperada.

Inclusive, o texto do PL deixa clara a obrigação do médico em relação a encaminhar cada gestante para o tratamento ideal, de modo a salvaguardar a vida do bebê.

Esta “nova versão” do atendimento para gestantes no SUS, porém, veio após o próprio Weverton alterar o texto que, antes, afirmava que bastaria o encaminhamento para o procedimento que fosse necessário caso houvesse risco à gestação.

Ao todo, quatro senadores participaram da elaboração da emenda da redação, incluindo Damares Alves, do Republicados do Distrito Federal.

Uma iniciativa há muito aguardada por mulheres de todo o país

Damares, por sinal, afirma que as mães brasileiras já aguardavam esta aprovação há muito tempo, tamanha a importância da realização destes exames para uma gestação realmente tranquila.

O ecocardiograma fetal, por exemplo, analisa como está o coração do feto, de modo que se possam encontrar anomalias, caso elas existam. E a ultrassom transvaginal, por sua vez, é realizada de forma a acompanhar o estado em que o colo do útero está: afinal, qualquer problema nesta parte do corpo pode influenciar negativamente a gestação como um todo.

