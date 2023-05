Concurso da Polícia Federal para cargos Administrativos; veja o que já se sabe

O ano de 2023 está repleto de oportunidades para quem quer ser concursado e ter uma estabilidade financeira, há concursos abertos e outros para abrir em diversas áreas, como segurança, educação e até mesmo no setor bancário. E agora, o novo concurso da praça é para a tão almejada Polícia Federal, para cargos administrativos, o pedido das vagas já foi realizado e em breve o edital deve ser divulgado. Portanto, confira todas as informações que já estão presentes sobre o exame e se prepare o quanto antes.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais informações já foram divulgadas?

A priori, o que se sabe é que o órgão público já realizou uma avaliação interna e contemplou a necessidade de aumentar o seu efetivo e de maneira informal, circula na internet um documento que afirma que a Polícia Federal já está se planejando para que ocorra o lançamento do concurso o quanto antes.

Na nota técnica o responsável pelo Recrutamento e Seleção para o concurso, o senhor Andersson Pereira dos Santos, indica que os estudos para que o concurso inicie já começaram. Lembrando que a pedida é que haja vagas tanto para nível superior quanto para nível médio.

A grande novidade é que é para ter a implantação de uma fase obrigatória no concurso público, que é a da investigação social. Uma vez que os agentes realizam atividades sigilosas e por conta disso, é preciso que todas pessoas que estejam dentro da instituição tenham uma boa índole.

Veja também: Concurso Da Polícia Militar De SC Com 550 VAGAS E Salário Maior De R$ 16 Mil

Como começar a estudar para o concurso?

A grande questão é como começar a estudar para o concurso, uma vez que é a dificuldade da maioria das pessoas é sair da inércia, então, o primeiro passo com certeza é sentar e analisar os conteúdos cobrados no último edital e analisar, a dificuldade que você tem para aprendê-los e a depender da dificuldade, demandar ainda mais tempo para revê-los.

Quando você já tiver em suas mãos os conteúdos que mais caem e souber qual sua dificuldade em relação a cada um deles, chegou a hora de montar um cronograma e o mais importante, segui-lo até o fim. O cronograma precisa ser pautado na recorrência que o assunto é cobrado nas provas e também no peso deles nas provas.

Por fim, chegou a hora de colocar a mão na massa. Procure as primeiras aulas sobre cada assunto, para que você possa ir se acostumando com o conteúdo e adquirindo o hábito de aplicá-lo em seu dia a dia. Pois somente dessa maneira que a pessoa vai conseguir ter um entendimento ainda mais amplo do conteúdo.

Quando você já tiver visto todo o conteúdo básico, chegou a hora de realizar os simulados e sempre fazer questões, para treinar o conteúdo e entender como ele é cobrado na prática. E por último mas não menos importante, sempre revise todos os conteúdos estudados para não esquecer, de preferência, 1 dia após ter estudado, três dias após, sete dias após e depois a cada quinze dias, para que você não venha sofrer com a temida curva do esquecimento.

Veja também: ATENÇÃO! Trabalhadores Receberão Até R$ 1.320 Na Segunda-Feira