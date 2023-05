Atenção, clientes Nubank! 2 novos recursos disponíveis na plataforma

Com o advento da internet, é fato que a maioria dos serviços atualmente está conseguindo fornecer canais digitais, para auxiliar todos os seus usuários, como é o caso do Nubank, um dos bancos digitais mais usados em todo o Brasil, principalmente por conta dos seus serviços oferecidos em sua grande maioria sem cobranças de taxas absurdas, esse é um dos motivos que tornou o banco tão popular.

E agora mais duas grandes novidades acabam de chegar no aplicativo e prometem ajudar a vida de todos os seus usuários, entenda.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O problema dos furtos e roubos no Brasil

Um dos problemas mais recorrentes no Brasil é o de roubos e furtos e quando isso ocorre, é bastante comum que os criminosos acabem tendo acesso a cartões de crédito das vítimas e realizando compras com valores altíssimos, o que acaba prejudicando os usuários em questão. E diante desse problema tão grave, a empresa decidiu tomar uma atitude para que haja um canal mais ágil para recorrer nesses casos.

Lembrando que o fato de perder o cartão também pode ocorrer mediante outros problemas, como esquecimento ou até mesmo quando a pessoa acaba perdendo ele no caminho até um determinado local. Em ambos os casos, os usuários poderão usufruir dessa nova função que o banco acabou de lançar.

A grande novidade é que houve o lançamento dos dois novos recursos, sendo um canal exclusivo para denúncias e a plataforma Me Roubaram, ambas plataformas possuem o intuito de ajudar os usuários nos casos citados, como golpes, furtos, roubos e até mesmo esquecimento.

Como utilizar as novas funções?

No canal de denúncias, os usuários podem informar caso ocorra alguma tentativa de crimes, como os casos de pessoas ou empresas que acabam se passando pelo Nubank a fim de praticar alguma espécie de golpes. Já no caso da plataforma Me Roubaram, é possível que o cliente realize o bloqueio da conta de maneira remota, após o roubo ou furto do celular do titular.

Lembrando que o canal de denúncia é aberto para todos, ou seja, não é preciso ser cliente da instituição para informar possíveis golpes que foram feitos usando o nome da empresa. É bastante comum a prática de estelionato usando como ‘fachada’ o nome de instituições financeiras famosas, como é o caso do Nubank. Lembrando que as denúncias podem ser feitas de maneira anônima ou não.

Ao passo que a plataforma Me Roubaram, é exclusiva apenas para quem já é cliente do banco digital. Por intermédio da página da função, será possível fornecer todos os dados para que ocorra de maneira instantânea o bloqueio do Cartão físico e virtual do banco. Além disso, a empresa irá desconectar o aplicativo do celular no mesmo momento.

Por fim, o banco já possui outros recursos parecidos, que visam aumentar ainda mais a segurança do usuário, como o Modo Rua, o Alerta de Golpes e as Defesas Inteligentes. Ou seja, unindo todas as ferramentas citadas, é possível diminuir de maneira considerável as chances de golpes e manter sempre o dinheiro em boas mãos.

