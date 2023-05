Receita de ácido hialurônico CASEIRO para deixar a pele jovem

A idade chega para todos, isso é inevitável! Mas temos uma boa indicação para você que quer deixar a pele mais jovem: que é o creme de ácido hialurônico. Esse ácido é um creme bem importante e que dá bons resultados em cuidado facial porque vai realmente ajudar a hidratar a pele e reduzir as rugas e até mesmo para proporcionar uma aparência mais lisa.

Por mais que hoje em dia tenha diversos produtos dermatológicos com diferentes especificações para a pele, as vezes esses produtos podem ser caros e que cabe no bolso de todo mundo.

Todo mundo sonha em manter a pele jovem até o máximo que conseguir, e temos uma dica para você pois esse produto pode ser feito em casa, vamos te ensinar a fazer o ácido hialurônico caseiro que realmente pode enriquecer nossos cremes faciais.

Essa receita de fazer em casa foi publicada por Roger Lopez e Jorge Vizcaino.

A frequência de cuidados com a pele possibilita um rosto com aspecto mais jovem e saudável. / Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ácido hialurônico caseiro: ingredientes

Quer manter a sua pele jovem, use esses ingredientes:

12 cascas de ovo

250 ml de água

250 ml de álcool a 75%

Modo de preparo

O primeiro passo é pegar as 12 cascas dos ovos e lavar com água para remover a membrana fina interna, feito assim, coloque as membranas no sol para secar, deixe lá por uma semana, mas não se esqueça de deixar protegido e longe das moscas, coloque um tule por cima.

Em seguida, em um pote de vidro coloque essas membranas secas e coloque a água e o álcool, depois tampe o vidro e deixa em um lugar escuro e fresco por 15 dias. Mexa levemente de dois em dois dias.

Após passar os 15 dias, bata todos os ingredientes e depois coe e despeje o líquido em vidro de conta-gotas, preferencialmente da cor escura, e a cada 10 gramas de creme facial adicione uma gota do ácido hialurônico caseiro e misture.

Qual o efeito da casca do ovo na pele?

Diversos ingredientes caseiros têm um efeito bom para a pele, mas é necessário saber qual e também como utilizar, e a casca de ovo traz diversos benefícios. O Dr. Agustin Landivar disse que é uma fonte de cálcio para a saúde óssea, muscular e também cardíaca.

Além disso, tem também propriedades que são anti-inflamatórias, por isso pode ser consumida fervendo, secando e depois triturando até se tornar um pó fino para ser acrescentado em alimentos.

O ácido hialurônico vai ajudar seus cremes a enriquecerem de benefícios, mas não se esqueça de fazer um teste antes em alguma parte da sua pele, no antebraço ou no pescoço e observe se vai ter inchaço ou irritação. Se isso acontecer não use mais.

