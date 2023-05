Descubra se você também tem direito ao BÔNUS do Caixa Tem HOJE

O Caixa Tem é um aplicativo da Caixa Econômica Federal que funciona praticamente como uma espécie de agência totalmente digital. E por intermédio do aplicativo, é possível que pessoas que recebem benefícios do Governo Federal consigam realizar a movimentação dos valores. Mas o que poucos sabem, é que houve o acréscimo de um bônus tanto para o mês de maio quanto para os demais meses. Entenda de onde o bônus é proveniente e qual o valor dele.

O bônus é inerente a qual programa social?

O bônus em questão diz respeito ao benefício do Bolsa Família, que é pago atualmente a mais de 21 milhões de brasileiros, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Vale lembrar, que até o mês de março o programa de transferência de renda que estava em vigor, ainda era o Auxilio Brasil.

E após o final do Auxílio Brasil, o programa que entrou em vigor foi o Novo Bolsa Família e com ele diversas novidades vieram juntamente ao benefício. Como o pagamento de vários bônus, sobretudo, para crianças com idade inferior a seis anos, que todas elas irão ganhar um valor fixo, que será limitado a 2 crianças por família. Essa ação irá permitir que a média mensal do pagamento do Bolsa Família aumente ainda mais.

O bônus para as crianças com idade inferior a seis anos é no valor de R$ 150 e do mês de junho em diante, também haverá ainda mais um bônus no valor de R$ 50 que será pago para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos, além de gestantes.

Quais regras para receber o bônus do Bolsa Família?

Para receber o primeiro bônus, que é destinado para as crianças com idade inferior a seis anos, obviamente, é preciso que na família haja pelo menos uma criança que siga essa condição citada. E claro, a família deve estar devidamente cadastrada no Programa Social em questão. E caso a criança já esteja em idade escolar, ela não pode faltar aula, pois isso pode acarretar na suspensão do benefício.

Já para o benefício destinado às crianças de 7 a 18 anos, as regras são as mesmas, mas vale lembrar que a tolerância relacionada a faltas escolares é bem superior também. Além disso, é importante que haja um acompanhamento médico e nutricional de qualidade. Ao passo que as gestantes também terão direito ao bônus, mas elas devem realizar o devido pré-natal.

Por fim, como todos sabem, há o pente-fino que irá acontecer até o final do ano, e todos aqueles que estiverem no programa social de maneira irregular, devem ser desligados, para que novas pessoas possam entrar e receber o benefício social. Embora muitos estejam com medo, o alvo dessa minuciosa operação é somente quem de fato está fraudando o sistema, então, se você se cadastrou no programa e não omitiu ou mentiu sobre nada, fique tranquilo, que o corte não irá chegar até você. E em breve, novos valores devem ser adicionados ao Bolsa Família, por isso, tamanha rigidez no processo para entrar e permanecer no programa.

