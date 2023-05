IBGE 2023: prazo final para realizar a inscrição no processo seletivo

É fato que o ano de 2023 começou já repleto de oportunidades para quem sonha em ser funcionário público e há mais uma chance na mira de todos, trata-se do processo seletivo para o IBGE, lembrando que todos que se inscreveram dentro do prazo irão participar da seleção em questão. Após a primeira etapa, que é quando os candidatos irão se inscrever, todos eles já devem realizar a prova que deve ocorrer de maneira online. Portanto, confira todas as datas e informações sobre a seleção.

Concurso IBGE 2023 com mais de 8 mil vagas disponíveis | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Prazos de inscrições para o IBGE 2023

Os prazos para as inscrições no processo seletivo foram do dia 08/05/2023 a 23/05/2023 às 12 horas, lembrando que pode ser realizada tanto aos finais de semanas e feriados. Já a prova online deve ocorrer também pela internet, no mesmo período citado, ou seja, ocorrerão de maneira concomitante.

As vagas oferecidas serão para todo o Brasil, em diversas cargas horárias, podendo ser de 4 horas diárias até 6 horas diárias. Lembrando que os turnos de trabalho serão definidos em momento oportuno pelo IBGE. Para participar do processo, é preciso que o estudante esteja em algum período após o terceiro.

Lembrando que a exigência do período mínimo para estagiar no IBGE, é por conta que do terceiro em diante, a maioria dos estudantes já terão uma base sólida do conteúdo abordado em cada área do conhecimento e poderão aplicar os conhecimentos que anteriormente eram apenas teóricos na prática.

Veja também: Concurso Da Polícia Militar De SC Com 550 VAGAS E Salário Maior De R$ 16 Mil

Quais os valores e cursos que estão na lista?

Agora chegou a hora de debater um assunto do interesse de todos: o valor mensal que será pago aos estagiários. Isso irá depender de vários fatores, os principais são a carga horária que será desempenhada por cada um deles, para quem for trabalhar apenas quatro horas por dia, terá o direito de receber o valor de R$ 787,98, ao passo que quem for trabalhar seis horas por dia, terá o direito de receber o valor de R$ 1.125,69. Além disso, também será oferecido um valor para auxiliar no transporte, que será de R$ 10 por dia trabalhado.

Vale lembrar que os estudantes irão desempenhar diversas atividades, elas podem ser a distância ou de maneira híbrida, ou seja, a distância e presencialmente a depender do dia. Lembrando que a questão de realizar o trabalho de maneira remota está condicionada aos interesses do IBGE, além que precisa haver uma compatibilidade das atividades do estagiário e a modalidade.

Por fim, se você realizou a prova, o que basta agora é esperar, uma vez que o caderno de questões e o gabarito preliminar além da classificação provisória, serão publicados apenas no dia 31/05/2023. Já no dia 01/06 os candidatos devem interpor recursos acerca dos resultados divulgados, todos eles serão analisados, por fim, no próximo dia 23, haverá a publicação do gabarito oficial e da definição definitiva. E após esse período de bastante ansiedade, é que o IBGE irá alocar os estagiários de acordo com o número de vagas e a disponibilidade de trabalho, se será remota ou presencial.

Veja também: A Empresa Pode Alterar A DATA Do Salário? Entenda