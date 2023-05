Como consultar o 13º do INSS e saber se o seu já CAIU na conta

Conforme foi anunciado pelo próprio Governo Federal, o 13º do INSS começará a ser pago para os pensionistas e para os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social exatamente nesta semana, mais especificamente na quinta-feira, dia 25 de maio.

De modo geral, 30 milhões de cidadãos serão contemplados com este pagamento extra, o que representa uma injeção de R$ 62,6 bilhões em nossa economia.

Vale lembrar, ainda, que a primeira leva de pagamentos acontecerá entre os dias 25/05 e 07/06, tendo como público somente os beneficiários que recebem um salário-mínimo por mês de benefício. Já as pessoas que recebem acima deste valor receberão entre 01/06 e 07/06.

No decorrer do processo, porém, não serão poucas as pessoas que poderão ficar com dúvidas sobre como fazer a consulta do respectivo valor e, principalmente, sobre o dia exato em que poderão sacar a quantia depositada pelo governo.

E todas as informações necessárias para que tais dúvidas sejam solucionadas estão nos tópicos do artigo a seguir: uma leitura completa e obrigatória para todo beneficiário.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como o 13º do INSS deve ser consultado

A boa notícia é que a consulta relacionada ao 13º do INSS já pode ser feita, diretamente pelo MEU INSS, tanto na versão web quanto pelo aplicativo.

E o passo a passo para ter acesso ao extrato é extremamente simples, conforme pode ser notado por meio das explicações abaixo:

Como consultar o 13º do INSS pelo app

É preciso abrir o aplicativo Meu INSS e fazer o login utilizando os dados cadastrados no portal Gov.br. Uma vez logado, o beneficiário deverá ir até a opção “Extrato de pagamento”, clicando em seguida na seta que consta ao lado do mês que se deseja consultar.

O extrato logo será aberto (caso o depósito já tenha sido feito), sendo possível até mesmo fazer o seu download no formato PDF.

Como consultar o 13º do INSS pelo site

O processo de consulta pelo site é similar ao realizado pelo aplicativo: deve-se logar com os dados Gov.br e as demais informações solicitadas, como CPF.

Já dentro do site, é preciso escolher a opção “Extrato de pagamento”, de modo a conseguir visualizar tanto os pagamentos referentes a maio quanto aqueles que serão feitos em junho: no final da página, é possível baixar o extrato obtido em PDF.

O calendário de pagamento do 13º do INSS

Em 2023, o pagamento do 13º salário do INSS também será pago em duas parcelas, sempre respeitando a ordem de beneficiar primeiro aqueles aposentados e pensionistas que recebem somente um salário mínimo todo mês.

Vale lembrar, ainda, que o número final do NIS é utilizado como meio de organizar os repasses.

Nesta quinta-feira, dia 25 de maio, portanto, começarão a receber o repasse extra somente quem recebe um salário, sendo que os repasses desta primeira parcela serão finalizados dia 07 de junho.

Já a segunda parcela, para este mesmo público, começará a ser paga dia 26 de junho, e será encerrada em 07 de julho.

Os demais beneficiários, que são aqueles que recebem acima de um salário mínimo, receberão a primeira parcela do 13º do INSS entre 01 de junho e 07 de junho, enquanto que a segunda parcela, para eles, ficará disponível entre 03 de julho e 07 de julho.

