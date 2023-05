Sua privada é mais limpa que este objeto usado TODOS OS DIAS

Não é raro que, para muitas pessoas, o banheiro seja considerado o cômodo mais sujo de qualquer casa. Afinal, principalmente no que diz respeito à famosa privada, não são poucas as bactérias que podem existir neste ambiente tão usual.

Ocorre, porém, que existe um item muito simples que é usado em todos os lares diariamente, muitas vezes com certa frequência dentro de um mesmo dia, e pertence a outro cômodo. Mas, mesmo assim, pode ser muito mais “sujo” do que o banheiro como um todo.

E o motivo para que isso seja possível, bem como a revelação do item em questão, estão nos tópicos a seguir.

Depois desta leitura, qualquer pessoa verá uma simples privada com outros olhos | Imagem: Giorgio Trovato / unsplash.com

Um item utilizado na cozinha consegue ser mais sujo do que uma privada

Há quem lave louça todos os dias, talvez até mesmo mais de uma vez ao dia, e ache esta tarefa um pesadelo, principalmente quando a pilha de itens a serem limpos é grande.

E o mais incrível é que, de certo modo, esse pesadelo pode piorar, quando se considera o fato de que uma esponja que está em uso há muito tempo pode, na verdade, deixar a louça suja, embora sem uma sujeira visível a olho nu.

Inclusive, em alguns casos este item tão simples pode estar mais sujo do que uma privada ou do que um banheiro como um todo, sendo que esta informação possui grande base científica.

Ocorre que, de acordo com uma pesquisa alemã, publicada oficialmente na Scientific Reports, uma revista especializada, estas esponjas podem ter pouco mais de 360 tipos diferentes de microrganismos, o que representa um número muito maior do que aquele que costuma existir em um banheiro.

Vale frisar, inclusive, que o estudo contou com a análise de DNA de diversas esponjas, coletadas em diferentes casas.

Outra pesquisa, realizada no México, mais especificamente no Departamento de Ciências Químicas Biológicas da Universidade de Sonora, comprovou que uma simples esponja, por conta de sua composição e formato, pode ser o local perfeito para que aconteça a proliferação de diversos microrganismos que fazem mal à saúde, como fungos e bactérias.

Tais microrganismos incluem até mesmo a famosa salmonella.

Veja também: Fezes podem revelar sinal de TUMOR no intestino

O problema vai além deste simples item

As esponjas da cozinha podem realmente ser sujas que uma privada, mas elas não são o único item de uma cozinha que pode colocar a saúde de alguém em risco: até mesmo os panos utilizados nos processos de limpeza podem conter um número alarmante de microrganismos.

Inclusive, como afirmado por Heinz Wuth, autor de escritos científicos e chef de cozinha, existe um risco imenso na chamada contaminação cruzada biológica: usar um pano para limpar uma mesa e depois utilizá-lo para limpar as mãos pode ser uma atitude realmente perigosa para a saúde.

Na verdade, nesse tipo de caso estamos mais sujando do que de fato limpando, considerando que o pano em si está cheio de impurezas.

Veja também: Papel higiênico tem a ver com CÂNCER; confira a relação entre eles

O que é preciso fazer para evitar exposição

Segundo os cientistas responsáveis pelas pesquisas acima citadas, um dos motivos de infecção está ligado ao manuseio de produtos e alimentos, sem que os mesmos sejam higienizados. Logo, a adoção de bons costumes higiênicos e alimentares é imprescindível.

Inclusive, a boa e velha dica de lavar as mãos deve ser seguida a todo instante.

E, claro: uma vez que é mais suja do que uma privada, a esponja da cozinha deve ser trocada com grande frequência, se possível a cada 15 dias ou, no máximo, mensalmente.

Veja também: Ciência descobre relação entre consumo de açúcar e Alzheimer