Estado libera medicamentos de ALTO CUSTO gratuitamente pelo SUS

A Secretaria de Estados da Saúde (Sesa) do estado do Paraná reforça para a população que, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), tem fornecido medicamentos de alto custo gratuitamente para pessoas que necessitam dos mesmos para o tratamento de diversas doenças.

Todos estes medicamentos fazem parte do chamado Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo fornecidos pela própria Sesa e compondo algo muito maior, que é todo o sistema de Assistência Farmacêutica que este estado oferece para os cidadãos locais.

Mais informações, a exemplo de quem tem direito aos medicamentos em questão, são detalhadas no decorrer da leitura do artigo a seguir.

O estado do Paraná distribui medicamentos de alto custo de forma gratuita para a população | Imagem: Christine Sandu / unsplash.com

Quem tem direito aos medicamentos de alto custo de forma gratuita

De modo geral, qualquer cidadão paranaense que tenha algumas doenças específicas pode solicitar os medicamentos de alto custo sem precisar pagar por eles.

Algumas doenças que fazem parte deste contexto incluem esclerose múltipla, artrite reumatoide, Parkinson, insuficiência renal crônica, Alzheimer, entre outros.

Para que a solicitação ocorra, porém, é imprescindível que o cidadão em questão vá a uma Farmácia do Paraná para realizar seu cadastro, levando seus documentos e os exames que tenha realizado, a fim de comprovar que possui uma das doenças cujo tratamento é coberto pelo estado.

Beto Preto, que atua como secretário da Saúde no Paraná, afirma que, ao todo, incluindo insumos e medicamentos, existem quase 300 itens que são entregues para os moradores dos 399 municípios.

Até o momento, já existem quase 380 mil cidadãos inscritos para receber tais itens, que podem ser retirados nas unidades da Farmácia do Paraná, ou mesmo em outras farmácias instaladas nos municípios que fazem a distribuição dos remédios em questão.

Mais iniciativas da Assistência Farmacêutica oferecida pelo estado do Paraná

Além de fazer a distribuição gratuita dos medicamentos de alto custo para parte da população, o governo do estado do Paraná também possui outras importantes iniciativas, voltadas para a manutenção da saúde dos cidadãos.

Uma delas é o programa chamado de Remédio em Casa, que permite que os moradores de 6 cidades tenham acesso a remédios sem que precisem ir até uma farmácia.

Já são mais de 17.200 inscritos, e um total de 49 itens que são enviados pelos Correios para quem precisa.

Outra importante iniciativa é a Farmácia Digital, que também faz parte da Assistência Farmacêutica estadual: por meio dele, o cidadão pode solicitar seus remédios e ter seus documentos analisados utilizando apenas a internet, sem precisar sair de casa.

Deise Pontarolli, que coordena a Assistência Farmacêutica do estado do Paraná, reforça que trata-se de uma iniciativa por meio da qual todas as solicitações acabam tramitando somente no ambiente digital, facilitando a vida do cidadão e, ainda, evitando que diversos documentos tenham que ser impressos.

No momento, somente 9 grandes cidades, que concentram um grande volume de usuários, são contempladas pela Farmácia Digital. Porém, como também foi informado pela coordenadora, a meta é que ocorra a implantação deste programa em todas as demais farmácias, relacionadas a cada Regional de Saúde.

