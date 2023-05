WhatsApp muda regras e depois de 15 MINUTOS sua mensagem pode ser outra

O WhatsApp está sempre surpreendendo seus usuários com diversas atualizações interessantes: e o mais novo recurso liberado recentemente, que já tem deixado milhares de pessoas felizes, está ligado à possibilidade de fazer a edição das mensagens enviadas a outros usuários.

Tanto os celulares do sistema operacional iOS quanto os celulares do sistema operacional Android foram agraciados com a novidade, que já era aguardada há muito tempo.

A liberação da funcionalidade começou a acontecer oficialmente no último dia 22, segunda-feira, e chegará para toda a base de usuários muito em breve.

Já as informações a respeito de como tal funcionalidade deverá ser utilizada e a respeito de como ter acesso a ela são explicadas a seguir.

A forma correta de usar o novo recursos de edição do WhatsApp

O novo recurso tem ganhado fama pelo fato de permitir que as mensagens de texto sejam editadas, exigindo apenas que a edição aconteça em no máximo 15 minutos, após o envio em si.

E o processo, como um todo, é muito simples:

Caso o aparelho usado seja um iPhone, ou seja, caso tenha o sistema iOS, será preciso dar um longo toque na mensagem em si, para que a opção “Editar” apareça. Então, bastará clicar nela, fazer a edição propriamente dita e clicar em “Enviar”.

Já nos celulares cujo sistema operacional é o Android, a opção de edição estará nos famosos 3 pontinhos, que constam na parte de cima da tela, no lado direito.

Vale frisar que as mensagens editadas dentro do WhatsApp poderão ser identificadas por meio da palavra “Editado”, de modo que o destinatário saiba que alguma modificação foi feita no texto. Porém, não será possível que a pessoa saiba exatamente qual foi a mudança feira (qual palavra foi trocada, por exemplo).

Tanto quem utiliza o WhatsApp somente no celular quanto quem utiliza o WhatsApp Web terá acesso a esse recurso. Desde que, claro, respeite o prazo de 15 minutos para a edição: passado este tempo, a opção “Editar” não estará mais disponível.

Como ter acesso a este novo e surpreendente recurso

Trata-se de uma funcionalidade que realmente irá transformar, para melhor, a experiência de todos os usuários do WhatsApp dentro do aplicativo. Logo, é comum que todos queiram ter acesso a ela o mais rápido possível.

Quem ainda não consegue visualizar a opção “Editar” ao lado de cada mensagem que envia pode simplesmente tentar atualizar o app, dentro da sua loja de aplicativos (Google Play Store, no caso dos celulares Android, e App Store, no caso dos iPhones).

O processo é rápido e feito de forma manual: basta procurar por “WhatsApp” no campo de pesquisa e, caso a atualização esteja disponível, ela será mostrada imediatamente, restando, então, que o usuário clique em “Atualizar”.

É importante reforçar, porém, que a liberação do recurso de edição está sendo feita aos poucos, embora a previsão seja de que ainda dentro das próximas semanas todos os usuários possam ser contemplados com a novidade.

Novidade esta que já está se mostrando de grande ajuda, principalmente naqueles casos em que ocorre algum erro gramatical no texto, ou quando uma informação acaba sendo digitada da forma errada, por exemplo.

