FGTS LIBERADO para os trabalhadores HOJE; veja quem pode sacar

Boa notícia! A Caixa Econômica Federal acabou de anunciar a liberação de novos valores aos trabalhadores brasileiros que recebem o FGTS. Há várias modalidades de saques, dentre elas, a mais famosa: o saque-aniversário.

No início do ano algumas discussões sobre a suspensão da modalidade foram iniciadas, entretanto, ficou para o próximo semestre o resultado final. Portanto, novos valores acabaram de ser liberados para este mês de maio. Veja quem tem direito a receber e como isso deve ser feito.

Confira todas maneiras de sacar o FGTS | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa anuncia novos valores para trabalhadores

Para este mês os valores liberados foram referentes ao saque-aniversário do FGTS. O valor é referente aos trabalhadores que fazem aniversário neste mês de maio. Podendo sacar o valor até o dia 31 de julho. É importante sempre sacar os valores caso a opção esteja ativada, caso contrário, poderá ter o valor retornado.

É válido lembrar que o trabalhador precisa ir até o aplicativo e autorizar a modalidade de saque-aniversário. Caso contrário, terá que esperar o próximo ciclo de pagamentos. Os valores podem ser repassados para qualquer instituição financeira.

Aos que possuem o cartão cidadão, é possível sacar rapidamente através de uma agência da Caixa Econômica Federal ou em qualquer Casa Lotérica. Basta estar com o número do NIS em mãos e uma foto do documento de identidade.

Os valores variam de acordo com a quantia total acumuladas na poupança do FGTS. Por exemplo: caso o trabalhador tenha até R$ 500 de saldo acumulado, poderá sacar apenas 50% do valor sem parcela adicional. Caso tenha valores acima de R$ 20 mil, poderá sacar 5% e parcela adicional de R$ 2.900.

Como consultar valores e ativar saque?

Os valores podem ser consultados através do aplicativo FGTS. É por intermédio dele que os cidadãos devem obter os demais detalhes, extratos, etc. Está disponível para Android e iOS. Com o aplicativo instalado, basta seguir os passos abaixo.

Faça login no aplicativo

Clique em “Saque-aniversário”

Leia os termos e aceite a modalidade.

Pronto! É importante que a alteração aconteça até o último dia do mês referente ao aniversário do titular. Caso contrário, deverá aguardar a próxima etapa de pagamentos. Os repasses acontecem durante os meses seguintes e caso o titular não retire o dinheiro, o mesmo retorna para a conta.

Ou seja, em contraste ao que muitos pensam: o dinheiro não some ou coisa do tipo. Pelo contrário, retorno para a conta e continua rendendo. Lembrando que o STF está avaliando uma nova maneira de corrigir os valores contidos no FGTS, visto que até então eles não estão acompanhando a inflação, rendendo até menos que a poupança.

Nos demais dias mais informações sobre o FGTS devem ser divulgadas.