O que acontece com quem NÃO DECLAROU o Imposto de Renda 2023?

Um dos momentos mais temidos por todos é realizar a declaração do Imposto de Renda, geralmente, o prazo é bastante longo, mas como todo bom cidadão brasileiro, sempre acaba deixando para a última hora e essa atitude pode acarretar um grande risco: esquecer de pagar.

O prazo final para declarar em 2023 é o dia 31 de maio e após isso, o contribuinte fica passível a vários problemas, desde o pagamento de multa e até mesmo o bloqueio do seu CPF. Portanto, confira todos os perigos que há nessa atitude.

Pagamento de multa e pendências no CPF

Caso você queira saber se tem pendências em seu CPF, basta acessar o portal e-CAC e após isso, ir na opção ‘Meu Imposto de Renda’, pelo portal é possível visualizar todas pendências relacionadas a Receita Federal, caso haja pendências para pagar, pelo mesmo portal o boleto pode ser emitido e pago em até 30 dias.

Lembrando que o passo a passo citado anteriormente, é para quando a pessoa vai atrás de saber se está irregular ou não dentro do prazo estabelecido, caso o prazo tenha se encerrado, é possível realizar a regularização pelo site da Receita Federal ou por intermédio do aplicativo ‘Meu Imposto de Renda’.

Lembrando que a depender de cada contribuinte, ele irá pagar um valor maior de imposto, o menor valor é o de R$ 165,74, que é pago pelos contribuintes que não precisam pagar impostos mas atrasaram a declaração. No caso das pessoas que precisam pagar os impostos, a multa pode variar entre 1% e 20%

O que pode ocorrer caso a pessoa não declare o Imposto de Renda?

Malha Fina

Provavelmente seja uma das punições mais temidas por todos, a conhecida malha fina, uma vez que quando o contribuinte cai nela, pode ser que ele seja obrigado a pagar todos os impostos que ele deve, além disso, pode haver multa de até 75%, caso a receita constate que houve fraude, a multa pode chegar a 150%.

Bloqueio do CPF

Outro problema bastante comum de acontecer, é o bloqueio do CPF do contribuinte em questão, caso ele não realize a declaração do Imposto de Renda, pois se o cidadão não se regularizar e o nome for incluído no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados, o CPF da pessoa ficará irregular e aparecerá uma mensagem de ‘pendente de regularização’.

Prisão

E sim, pasmem! Se o contribuinte não realizar a declaração, ele pode estar cometendo o crime de omissão de patrimônio e renda, caso ele passe por uma investigação de sonegação fiscal e for declarado culpado, pode pegar reclusão de até dois anos.

Por isso, é bastante importante realizar toda a declaração dentro do prazo e em hipótese alguma realizar a sonegação de impostos, pois isso pode custar bastante a longo prazo. Por fim, não se esqueça, a declaração do Imposto de Renda para 2023 irá acabar no dia 31 de maio, não deixe para última hora, já que nos últimos dias pode ser que o sistema fique sobrecarregado.

