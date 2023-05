MEI pode comprar carro 0 km com um BOM PREÇO

Muitos brasileiros sonham em ter o carro próprio. Por mais que esteja na moda os motoristas de aplicativos, nada melhor do que ter o seu próprio veículo. Entretanto, os preços praticados no Brasil ainda não bem altos e impedem que muitas pessoas realizem esse sonho.

Aos MEI’s de plantão, há uma possibilidade incrível que muitos sequer fazem ideia: é possível comprar automóveis 0 km com até 30% de descontos. Isso só funciona na prática porque há a isenção do ICMS através da venda direta, o que garante um excelente abatimento. Entretanto, não é tão simples assim! Veja como funciona a compra e as desvantagens durante o processo.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

MEI tem desconto de até 30% na compra de veículos

Para os MEIs que querem comprar o seu carro próprio, é possível obter até 30% de descontos diretamente do fabricante. Isso porque o pequeno empreendedor irá conseguir a isenção de alguns tributos que são cobrados aos brasileiros “normais”.

Os valores podem variar de acordo com o fabricante, marca, modelo, etc. Entretanto, a porcentagem máxima é bem significativa. Por exemplo: se o carro custar R$ 100 mil e o desconto for de 30%. Significa que o carro irá sair por apenas R$ 70 mil. É válido lembrar que o carro ficará vinculado diretamente à empresa (registro MEI).

Lembrando que os descontos são válidos apenas para as compras de carros 00Km. Ou seja, não é possível obter o mesmo desconto na compra de veículos usados. O dono deve permanecer com o carro por no mínimo 12 meses. Caso contrário, ele deverá arcar com os custos dos valores da isenção do ICMS.

Por mais que os descontos possam chegar a até 30% é algo bem volátil. Depende bastante da marca, modelo e ano do veículo. Entretanto, o desconto é variado entre 2,5 a 30%. Portanto, essa é uma das desvantagens: a alienação à empresa e não ao CPF e a impossibilidade de se desfazer do veículo no período estipulado.

Como conseguir o desconto na compra do carro 00Km?

É importante que o interessado já esteja com os dados da empresa em mãos. Isto é, já tenha realizado toda a parte burocrática e só falte dar início aos trabalhos. As montadoras podem ser encontradas através das próprias lojas credenciadas. Elas solicitam os documentos da empresa: bem como contrato social, inscrição municipal, etc.

Em alguns casos eles podem enviar até mesmo uma lista de requerimento. A fim de que o cliente interessado tenha em mãos todos os documentos necessários. Cada marca possui suas próprias regras.

Portanto, é para ter em mãos todos os documentos referentes à empresa e logo em seguida fazer o requerimento em uma loja autorizada. Escolher o veículo e dar início aos procedimentos.

Outro ponto importante é que os carros adquiridos a partir de um contrato MEI, são entregues apenas 50 dias após a assinatura da compra. Ou seja, caso o cliente esteja com bastante pressa, é uma outra desvantagem. Entretanto, dependendo do desconto é algo que vale muito a pena.

Algumas montadoras optam por uma carência mínima de 12 meses para que o MEI consiga realizar a compra do carro com descontos.