Aposentadoria do INSS 2023: aprenda como consultar o extrato completo

Por inúmeros motivos pode ser necessário consultar o extrato completo do benefício do INSS. Seja apenas para consultar os valores ou comprovar recebimentos, é sempre bom saber o passo a passo completo de como fazer isso. Por mais que muitos acreditem que é necessário ir até uma agência e esperar horas e horas na fila: existe uma maneira bem mais simples de fazer isso! Veja quem pode fazer e o passo a passo completo.

Plataforma reúne vários serviços para aposentados e pensionistas

Há alguns anos o Governo Federal lançou o Meu INSS. Plataforma responsável por reunir vários serviços referentes à Previdência Social. Através do aplicativo é possível ter acesso a inúmeros serviços essenciais: bem como abrir novos requerimentos, buscar extratos, etc.

A plataforma é útil e acaba amenizando bastante as filas nas agências. Isso porque muitas pessoas que iam até uma das agências do INSS tinha um único intuito: obter o extrato completo. No caso do empréstimo consignado, é comum que as instituições financeiras solicitem o documento.

O 13° salário foi liberado de maneira antecipada aos beneficiários do INSS. Entretanto, nem todos sabem se realmente foi ou não depositado. Para isso é possível verificar o extrato do benefício e com isso ter acesso aos valores em questão.

Antes de tudo, o extrato do benefício é um documento concedido pelo INSS. Através dele é possível consultar vários detalhes e informações sobre o benefício. Para consultar é bem simples e pode ser feito através de um dispositivo celular.

Como consultar extrato do INSS?

A consulta pode ser feita através de um dispositivo com acesso à internet. Não é necessário que o beneficiário saia de sua casa e vá até uma agência física. Portanto, o passo a passo é bem simples e pode ser feito por qualquer pessoa.

Entre no site ou aplicativo ‘Meu INSS’;

Procure por “Extrato de contribuição”;

Verifique os serviços e escolha “Consultar extrato”;

Escolha o mês e clique em “Baixar PDF”.

Pronto! Feito isso o beneficiário do INSS terá em mãos os dados referentes ao benefício do INSS. Bem como data de pagamento, valor do pagamento, etc. São informações relevantes e úteis em inúmeras ocasiões. Portanto, para consultar o benefício é necessário apenas que o titular esteja com os dados de login em mãos.

Caso contrário, não será possível realizar este requerimento. É possível realizar a ação sem a presença de um advogado ou equivalente ao lado. O passo a passo é bem simples e feito exclusivamente para que qualquer beneficiário consiga realizar.

Ademais, em caso de dúvidas basta buscar em nossos inúmeros artigos sobre o tema e resolver qualquer problema existente!