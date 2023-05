Este é o grupo de famílias que será DESBLOQUEADO do Bolsa Família

Desde o mês de março quando o Bolsa Família foi relançado pela equipe petista após a vitória de Lula como presidente do Brasil, começaram a desconfiar que tinha milhares de famílias que estavam recebendo mesmo com suspeita de irregularidades em seus cadastros e por fim já foram logo bloqueadas de receber o benefício.

Isso causou muito transtorno e reclamação para a gestão do novo governo, e desde então as famílias têm corrido bastante para tentar deixar os dados atualizados para não serem penalizados com esse bloqueio, e quem já foi bloqueado está tentando fazer de tudo para voltar a receber.

O complicado é que diversas famílias não estão recebendo e estão passando necessidade. A atualização cadastral é o fator mais importante requisitado pelo programa e a equipe petista disse que esse é o motivo dos bloqueios, mas também complementou que neste mês de maio e nos próximos meses serão desbloqueados somente aqueles que foram até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para fazer a atualização e entender qual foi o motivo do bloqueio.

O valor do Bolsa Família não é o mesmo para todos os beneficiários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Possíveis motivos do bloqueio dos cadastros dos beneficiários do Bolsa Família

Há diversos motivos que podem ter levado esse bloqueio a milhões de beneficiários do Bolsa Família, como por exemplo:

Aumento de renda além do que o programa permite

Falta de atualização cadastral no CadÚnico

Crianças e adolescentes com muita falta nas escolas

Vacinações da criança não está em dia

Tentativas de fraudes no sistema

Alguns casos de inscrições de famílias unipessoais

Em relação a família unipessoais a maioria foi bloqueada pois relataram que moravam sozinhas quando na verdade moram com outras pessoas na casa e assim conseguiam que duas pessoas recebem o auxílio.

Por isso que o governo indica que essas pessoas vão até um CRAS para saber qual foi o motivo do bloqueio do cadastro e levar documentos que comprovem a veracidade das suas informações, como por exemplo comprovante de renda, de residência e assim por diante.

Além disso será necessário assinar um termo de compromisso afirmando que todas as informações prestadas são verdadeiras.

Quais famílias que serão desbloqueadas?

O governo concedeu um prazo de até 60 dias após o bloqueio para que seja feito a atualização e a ida até o CRAS, assim que acabar o prazo todas as informações prestadas pelo beneficiário irão passar por uma análise para verificar se realmente a família está dentro dos requisitos e se podem voltar a receber do programa, e assim é desbloqueado.

Ou seja, neste mês de maio será desbloqueado as famílias que já fizeram esse processo de atualização e que estão dentro das regras, que são essas:

Estar e permanecer inscrito no CadÚnico

Manter todos os dados cadastrais atualizados, e ter realizado pelo menos uma atualização nos últimos 24 meses ou sempre que houverem mudanças na família, como no caso de mudança de endereço, telefone, ou no número de integrantes devido a novas mortes ou nascimentos

Apresentar renda de, no máximo, R$218 por pessoa da família

Gestantes da família precisam estar realizando o acompanhamento pré-natal

Crianças e adolescentes precisam estar com todas as vacinas obrigatórias em dia, inclusive a da Covid-19, se necessário

Crianças com até cinco anos e 11 meses necessitam de pelo menos 60% de frequência escolar

Já os maiores de seis anos devem estar obrigatoriamente matriculados na escola e apresentar frequência de comparecimento às aulas acima dos 75%.

