R$ 750 acabam de cair HOJE no Caixa Tem; veja se você recebeu

O programa social Bolsa Família é o programa que mais atende brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, estado de pobreza ou extrema pobreza, atualmente são mais de 21 milhões famílias inscritas. O Governo Federal já disponibilizou no pagamento desse mês uma parcela extra.

Quando Lula fez o relançamento do programa no mês de março, ele avisou que iria ter algumas modificações nas regras e que acrescentaria benefícios adicionais para auxiliar, principalmente, famílias numerosas do programa.

E assim, o público que já recebeu esse mês estão recebendo o valor de R$ 750,00 através do aplicativo do Caixa Tem. Lembrando que essa parcela é os R$ 600 fixo que toda família receber mais o valor de R$ 150 que é o benefício adicional para crianças de 0 a 6 anos.

Aplicativo Caixa Tem

Esse novo benefício se chama Primeira Infância é só pode ser pago para as crianças que fazem parte da família que está inscrita no Bolsa Família, esse valor também só pode ser pago no máximo para duas crianças por família.

Todo beneficiário tem como consultar e acessar esse valor pelo aplicativo Caixa Tem, esse app está disponível para download tanto para Android como iOS. Quem recebe hoje, quarta-feira (24) os beneficiários que têm o NIS (Número de Identificação Social) 5.

O Caixa Tem não é um aplicativo apenas para consultar o valor ele é um app normal que permite fazer transações bancárias, pagar boleto, fazer pix, recarga de celular, entre outros.

Nova parcela do Bolsa Família

Essa nova parcela no valor de R$ 150,00 tem como objetivo ajudar financeiramente as famílias numerosas do programa que com apenas R$ 600 ainda sim estava passando dificuldade para manter as necessidades básicas da casa.

Como o intuito do programa é auxiliar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, o Governo quer fazer a partir do programa garantir essa segurança alimentar e ter acesso aos serviços básicos como: saúde, alimentação e educação.

Famílias que tem duas crianças menores de 6 anos pode chegar a receber do governo o valor de R$ 900 por mês.

Calendário de pagamento mês de maio

Como o mês de maio já está chegando ao fim muitos beneficiários já receberam e os últimos vão receber agora. Confira o calendário:

NIS final 6: 25 de maio

NIS final 7: 26 de maio

NIS final 8: 29 de maio

NIS final 9: 30 de maio

NIS final 0: 31 de maio.

