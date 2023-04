ERRO nos bloqueios do Bolsa Família tira beneficiários do sério

O Bolsa Família é um programa do Governo que ajuda milhares de pessoas. Ultimamente, tem se falado muito sobre um megabloqueio no novo Programa Bolsa Família. Os beneficiários estão com problemas para fazer a atualização dos cadastros, e isso tem gerado muitos transtornos.

Os funcionários dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) também estavam com dificuldade para entrar no sistema. As reclamações são de que o sistema estava fora do ar e existe uma falta de suporte do Governo para o atendimento dos bloqueados.

Mais informações sobre quem foi afetado pelo bloqueio e falhas no sistema seguem no texto abaixo.

Quem foi afetado com esses bloqueios

São atendidos 21 milhões de beneficiários por mês e cerca de 1,2 milhão foram bloqueados, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome. Portanto, este número não foi tão numeroso como se parece.

Um grupo específico de beneficiários foi afetado, os unipessoais, ou seja, famílias formadas por apenas uma pessoa que declarou ao Cadastro Único (CadÚnico) e que moram sozinhas. As famílias com esta característica cresceram muito no ano passado.

Acredita-se que se tratam de membros de famílias que já recebiam o benefício e tenham feito um novo cadastro. Essas pessoas afirmam falsamente que moram sozinhas para receber outro pagamento, lembrando que isso é considerado fraude.

O que fazer quando o Bolsa Família está bloqueado

Quem está bloqueado no Bolsa Família tem o prazo de 60 dias a partir do dia 14 de abril para atualizar o cadastro. Eles devem comprovar que moram sozinhos para que o sistema libere novamente o pagamento.

O único problema é que como os CRAS também estão com dificuldade de entrar no sistema, os beneficiários também correm o risco de não atualizarem o cadastro e não receberem o dinheiro novamente.

O prazo termina em 14 de junho e até lá, espera-se que os sistemas estejam funcionando normalmente. A orientação dada pelos órgãos competentes é que os bloqueados juntem todos os documentos e se dirijam ao CRAS da sua cidade para a comprovação de que moram sozinhos.

É preciso que este processo seja feito o quanto antes para que se resolva imediatamente. Os bloqueados ainda correm o risco de não conseguirem esta atualização, mesmo assim, é necessário realizar as tentativas quantas vezes forem necessárias.

Os documentos necessários para a atualização são os seguintes:

Independente do parentesco, o beneficiário deve levar a documentação de identificação de todos que moram na casa, o governo considera do mesmo grupo familiar todos os que moram na mesma casa;

Comprovante de residência atualizado, se possível, do mesmo mês;

Comprovante de renda atualizado de todos os integrantes do grupo familiar;

Caderneta de vacinação e atestado de frequência escolar de todos os menores do grupo familiar.

O último documento não é obrigatório, porém, ele ajuda no esclarecimento de informações.

