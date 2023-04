ATENÇÃO! Aviso geral sobre novo RG acaba de sair

Há alguns meses os brasileiros ficaram sabendo acerca do Novo RG. Embora ainda não seja obrigatório – algumas identidades podem estar sendo rejeitadas em alguns estabelecimentos públicos e privados. Por conta disso, é importante estar sempre informado acerca do Novo RG e assim sempre buscar atualizá-lo o mais rápido possível! Entenda o que muda e como pedir.

Aviso geral sobre Novo RG | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aviso geral sobre o novo RG

O Registro Geral (RG) é um direito de todo cidadão brasileiro. Através do documento é possível ter acesso aos serviços básicos: segurança, saúde, etc. Em pleno século 21 ainda existem milhões de pessoas que não possuem RG.

Geralmente estão residindo em regiões do Brasil de pouco acesso à comunicação. Além disso – o RG é obrigatório para realizar empréstimos, cartões de crédito, financiamentos, etc.

As cédulas de identidade atuais podem ser recusados mediante sua expiração. Possuindo validade de cinco anos para cidadãos entre zero e onze anos. Validade de dez anos para cidadãos entre doze e cinquenta e nove anos. Validade indeterminada para cidadãos com sessenta anos ou mais. Espera-se que os prazos se mantenham no Novo RG. Para emissão do 1° RG não é cobrada qualquer taxa adicional.

Portanto, é importante ter cuidado com o antigo RG – que pode ser recusado mediante erros no documento. Danos físicos no documento. Alteração exorbitante na foto de identidade do titular e alterações na grafia da assinatura.

O que a lei diz e como solicitar o novo RG?

Portanto, aos brasileiros que precisarem solicitar o novo RG – é necessário verificar se o seu estado já possibilita a emissão do RG ativo. Quando há algum erro no documento – a lei prevê que cidadãos doentes ou idosos não podem ter o acesso negado.

Para obter mais informações sobre o novo RG – é interessante entrar em contato com a prefeitura local a fim de validar os dados. Portanto, caso o novo RG já esteja disponível – é possível solicitá-lo através do Vapt Vupt.

Entre no site Vapt Vupt do seu estado ou região – caso não haja, no órgão equivalente;

Clique em “Agendamento”;

Selecione a instituição responsável pela emissão de RG e agende.

Pronto! Basta ir pessoalmente até a agência e solicitar o novo RG. É válido lembrar que em alguns casos é necessário pagar uma taxa de emissão – que beira os R$ 50. Caso seja inscrito no Cadastro Único não é necessário pagar qualquer taxa.

Ademais, espera-se que nos próximos anos o Novo RG seja obrigatório aos brasileiros com até 59 anos. Entretanto, toda a alteração irá acontecer de maneira gradativa – porém, constante.