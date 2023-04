3 plataformas para APRENDER INGLÊS em casa e sem pagar nada

Sabemos que saber inglês é um grande diferencial entre os profissionais brasileiros. Possuem mais oportunidades de trabalho, melhores salários e mais chances de conseguirem alguma oportunidade no exterior. Por mais que não seja uma tarefa fácil – mas é possível aprender inglês gratuitamente. No YouTube existem inúmeros canais que ensinam inglês de uma maneira bem didática – sem contar as inúmeras plataformas gratuitas que possuem como objetivo ensinar inglês gratuitamente para os seus usuários. Embora muitos desconheçam – mas existem ótimas opções! Veja neste artigo 03 plataformas para aprender inglês sem pagar nada!

3 plataformas para aprender inglês | Imagem de Наталия Когут por Pixabay

Plataformas para aprender inglês sem pagar nada

Por mais que os cursinhos para aprender inglês sejam uma excelente opção – mas todos sabem que demanda não somente dinheiro como tempo. A fim de ir diariamente as aulas presenciais. Além disso – há toda uma preocupação em seguir o plano de estudos corretamente.

Por outro lado – as plataformas de inglês gratuitas da internet ensinam inglês aos seus alunos com metodologias totalmente diferentes – sem contar que o aluno faz seu próprio cronograma de estudos. Podendo estudar de qualquer lugar. Veja 03 plataformas de inglês que todo estudante precisa conhecer.

Babbel

É um dos aplicativos mais usados para aprender inglês usando o dispositivo celular. Logo ao instalar o aplicativo, o usuário passa por um questionário a fim de que haja toda uma experiência do usuário na plataforma. Para que ele consiga customizar as aulas, plano de estudos de acordo com o perfil de cada estudante.

Duolingo

O Duolingo é o aplicativo mais conhecido do Brasil para aprender inglês. Inclusive ele patrocina uma equipe de futebol. Através do aplicativo é possível fazer tarefas diárias e atividades que complementam o aprendizado no idioma estrangeiro. Tudo de maneira totalmente gratuita e rápida. Muitos usuários possuem feedback positivo da plataforma.

HelloTalk

É uma maneira de treinar o idioma entrando em contato com pessoas residentes no exterior. Com isso – é possível aprender inglês com a cultura local. As pessoas que moram no EUA e locais que o inglês é predominante – possuem gírias, dialetos e seu próprio vocabulário – que muita das vezes passam despercebidos nos cursinhos. É uma excelente ferramenta de ensino.

Qual plataforma escolher?

Não há uma melhor do que a outra – mas ambas se complementam. Portanto, o principal intuito de ambas é democratizar o acesso ao idioma estrangeiro. Com isso é possível conseguir aprender pelo menos o básico do inglês de maneira simples, rápida e fácil. Desse modo – posteriormente torna-se muito mais fácil conseguir trilhar o caminho autodidático do idioma através do YouTube e outras plataformas.

Desse modo, todas as ferramentas disponíveis são gratuitas e podem ser acessadas através do dispositivo celular. Pela PlayStore é possível encontrar todos os aplicativos e realizar o download.

Sendo necessário apenas realizar o download e cadastro no aplicativo. Ademais, basta começar usá-los e ver os resultados na prática de modo rápido e fácil.