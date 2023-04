Retroativo do Bolsa Família: quando os valores serão pagos

Aconteceu recentemente uma atualização no CadÚnico referente ao programa social Bolsa Família onde resultou um bloqueio em mais de 1,2 milhão de famílias que se cadastraram como unipessoais. Lembrando que essa medida estava prevista para acontecer desde o começo do ano pela equipe petista, pois detectaram um aumento grande nos cadastros nos últimos meses.

A maior suspeita é que pessoas que moram junto com a família se cadastraram como se morassem sozinhas para que os membros da família recebessem um benefício a mais no valor de R$ 600,00. Por isso, para evitar fraudes como esse tipo, o governo federal está fazendo uma convocação de todos os beneficiários do Bolsa Família para atualizarem o cadastro no CadÚnico.

Valores serão pagos em maio sobre o retroativo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ou seja, aqueles que realmente comprovarem que moram sozinhos voltarão a receber o valor que foi bloqueado, e incluindo o valor retroativo podem receber em apenas uma vez já o valor de R$ 1.200. Esse pagamento para esse público que comprovar será feito em maio,

Lembrando que quem não for atualizar o cadastro dentro do período que foi estipulado pelo governo, o benefício será cancelado definitivamente. É essencial todos fazerem a atualização para evitarem problemas com exclusão do benefício.

Pagamento em abril do Bolsa Família começam hoje (17)

O Bolsa Família neste mês de abril continua a ser pago hoje, segunda-feira (17) para mais de 20 milhões de pessoas, desse total 300 mil são novos beneficiários que entraram neste mês. O repasse do benefício continuará seguindo o mesmo calendário e a mesma ordem conforme o Número de Identificação Social (NIS). Confira:

NIS número final 1: dia 17 (disponível desde sábado, dia 15)

NIS número final 2: dia 19

NIS número final 3: dia 20

NIS número final 4: dia 22

NIS número final 5: dia 23

NIS número final 6: dia 26

NIS número final 7: dia 27

NIS número final 8: dia 28

NIS número final 9: dia 29

NIS número final 0: dia 30

Veja também: Governo sofre com críticas e altera REGRAS do pente-fino do CadÚnico

Pente-Fino

A equipe petista informou que vai continuar fazendo o pente-fino até o final deste ano para tirar todas as irregularidades do programa e fazer o repasse para a família que realmente está dentro das condições de vulnerabilidade social.

A nossa dica é que para quem ainda não atualizou o cadastro fazer isso o mais breve possível para evitar problemas de bloqueio do benefício. Por mais que não seja cadastrado como unipessoal, pois a regra do programa já é clara que de dois em dois anos é necessário atualização dos dados cadastrais.

Veja também: Como voltar a RECEBER o Bolsa Família? Governo revela