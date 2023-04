Teve o celular ROUBADO? Aprenda como bloquear o WhatsApp

O aplicativo WhatsApp é o aplicativo mensageiro mais utilizado ao redor do mundo, ele é realmente uma ferramenta de comunicação entre amigos, famílias, pessoas utilizam para trabalhar, fazer marketing e diversas coisas, então -consequentemente – temos mania de anotar a guardar muitas informações no app, mas no caso de perda do celular ou até mesmo roubo, é necessário bloquear a conta no WhatsApp para que outras pessoas não tenham a informação dos seus dados.

Não somente proteger informações pessoais, mas também evitar futuros fraudes porque pessoas podem se passar por você e pedir dinheiro “emprestado” para amigos próximos que vão analisar através da sua conversa.

Confira como fazer esse bloqueio na conta do WhatsApp em caso de roubo e perda

Entrar em contato com operadora

Em primeiro lugar a pessoa precisa entrar em contato com a operadora do chip e solicitar o bloqueio para que não seja possível nem receber e nem enviar mensagens através do número, e assim o chip vai ficar desativado e a outra pessoa não vai conseguir utilizar, e assim, consequentemente, o WhatsApp vai parar de funcionar.

Contato com o suporte

Entre em contato com o suporte do aplicativo WhatsApp por e-mail, e descreva que perdeu ou que foi roubado o celular e pede o bloqueio da conta antiga. É preciso informar o número do telefone e também o código de identificação internacional do Brasil que é (55) na mensagem.

Contas sincronizadas

Em casos de roubo ou de perda do celular é preciso analisar se a conta do WhatsApp estava sincronizada em algum computador, se caso sim é possível que a conta continue ativa mesmo depois de bloquear o chip.

Nova ferramenta de proteção no WhatsApp

O WhatsApp criou uma ferramenta com uma nova função justamente pensando em casos de roubo, que se chama Proteção de Conta, é uma funcionalidade que vai acrescentar uma segurança extra para evitar que pessoas transfiram a conta do WhatsApp para outro dispositivo diferente sem a autorização da pessoa. Assim que a pessoa ativar esse recurso o próprio app vai solicitar uma confirmação antes de permitir essa transferência da conta.

