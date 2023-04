Semáforo de 4 CORES? Entenda a mudança que foi prevista

Quem é motorista velho sabe que os semáforos têm apenas 3 cores: vermelho, amarelo e verdade. Não precisa apenas ser motorista para conhecer esse alerta, até quem anda de pé precisa conhecer essa sinalização. Mas alguém já se perguntou o porquê tem apenas 3 cores?

A notícia que temos é que provavelmente irá acontecer uma mudança com essas sinalizações, uma quarta cor pode ser implementada em todos os semáforos do mundo. Só que as pessoas ficarão curiosas para saber o porquê dessa cor nova e qual ser a cor.

Ficou curioso também? Continue lendo esse texto que vamos explicar.

Sabemos que hoje vivemos em um mundo totalmente tecnológico e cada a cada dia está avançando mais para esse lado, podemos já analisar a criação de carros sem motoristas, que são os casos dos carros autônomos (AVs). E como isso está prestes a começar acontecer em nosso mundo, pois já existem carros que estão sendo colocados em estradas para fazer testes. As regras de trânsito serão modificadas.

Cor branca pode ser a 4 cor. Imagem: arquivo / FreePik

Quarta cor adicionada aos semáforos

Pesquisadores estão fazendo testes para verificar a possibilidade de o semáforos ter a partir de agora 4 cores, esses pesquisadores são da North Carolina State University e querem introduzir a quarta cor como branco, e ficaria assim:

Verde

Amarelo

Vermelho

Branco

Por mais que as três primeiras cores já sejam conhecidas por todos e todos já entendem o significado delas como alerta, o branco entraria com a função de alertar os humanos para seguir o carro à sua frente, para reduzir significativamente os atrasos no trânsito.

Ou seja, os carros autônomos (que serão os carros do futuro que está bem próximo) são praticamente computadores que andam e eles querem usá-los para melhorar a fluidez ao andar pela cidade. Podemos dizer que a luz branca que vai aparecer no semáforo será um sinal para que os demais motoristas saibam que os carros autônomos estão guiando o movimento para um tráfego mais eficiente durante um congestionamento, e assim para reduzir o tempo o motorista segue os carros autônomos.

Como irá funcionar?

Os veículos autônomos vão se comunicar entre sim nos cruzamentos, dentro de um alcance, e assim eles vão permitir que o fluxo do trânsito seja mais rápido e eficiente, aconselhando sobre velocidades, estradas e tudo mais.

Ou seja, o motorista humano seguindo o veículo a sua frente será informado através da luz branca, quando ela aparecer o motorista deve continuar, já quando ela apagar o motorista deve parar.

Quando esses carros autônomos não estiverem em grande quantidade em um cruzamento, os semáforos voltam a opção de 3 cores.

