Atenção! GOLPE do consignado; entenda como funciona e se proteja

Desde os primórdios do mundo infelizmente o ser humano sempre quer tirar vantagens dos demais e isso ocorre bastante através de golpes. E o golpe da vez é o do consignado, onde criminosos entram em contato com idosos se passando por funcionários do INSS mas no final de tudo, eles só querem tirar dinheiro daquela pessoa. Eles se aproveitam da fragilidade que há na maioria dos idosos e também na confiança que eles depositam nos atendentes, entenda como funciona

Como o golpe funciona?

As informações foram repassadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que realizou quase 400 detenções de criminosos que praticavam o golpe em questão. Eles aplicavam em idosos que recebiam benefícios do INSS. Para isso, eles entravam em contato com as vítimas oferecendo empréstimos.

Ou seja, a vítima é informada que possui um valor para receber e que ele será depositado diretamente na conta bancária. No início, eles se identificam realmente como funcionários do INSS para conseguir a confiança das vítimas. Após isso, eles pedem fotos da pessoa e dos documentos dela também.

No momento que ela manda as fotos, o golpe acontece, pois na verdade, as fotos e os documentos são para os criminosos realizarem o empréstimo e enviarem o dinheiro para conta bancária de laranjas, enquanto isso, os criminosos ficam no prejuízo. E na maioria das vezes só percebem o que ocorreu no dia de sacar o benefício.

Como não cair nesse golpe?

Seja desconfiado: Sempre que houver propostas surreais de valores que você pode receber, desconfie. Caso realmente você tenha interesse, vá presencialmente até a instituição verificar a veracidade e se for o caso, aceitar a oferta. Mas jamais faça isso por telefone.

Nunca forneça dados pessoais: Nunca dê seus dados pessoais para ninguém, nem para conhecidos, uma vez que já ocorreram vários casos que conhecidos deram golpe em pessoas próximas. Por isso, se alguém exigir seus documentos, desconfie, às vezes há um lobo vestido de ovelha apenas para te enganar.

Por fim, lembre-se que empréstimo consignado só está disponível para quem recebe salário ou benefício fornecido pelo próprio INSS. Caso você não faça parte desse grupo de pessoas, desconfie caso alguém te ofereça essa proposta. Além disso, antes de fechar qualquer contrato, verifique as condições de pagamento, como taxa de juros, valor das parcelas e prazo para o pagamento. A depender do banco, essas condições podem ser melhores. Por isso, pesquise bastante antes de firmar qualquer compromisso.

