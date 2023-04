INSS: novo cartão causa ESPANTO nos aposentados e pensionistas

Uma novidade foi compartilhada para os pensionistas e aposentados do INSS que deve começar no mês de maio. Vai ser lançado o tão sonhado cartão de Beneficiários do INSS e já está deixando todos na expectativa. Já foi divulgado que terá finalidades incríveis, ou seja, esse cartão vai trazer praticidade e facilidade que promete mudar a vida de 37 milhões de beneficiários.

É uma novidade que alguns beneficiários ainda não conhecem, mas continue no texto para saber um pouco mais sobre esse cartão.

Confira alguns benefícios que o cartão terá.

Criação do novo cartão

O Ministério da Previdência já está trabalhando na criação desse cartão que será especialmente para os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e vai ter função como um bilhete único em todo o Brasil e vai ter a oportunidade também de fazer integração com o programa “Voa, Brasil”, que será voltado para os aposentados e pensionistas do INSS, com as passagens aéreas no valor de R$ 200,00.

Carlos Lupi, que é o ministro da Previdência, afirma que o desenvolvimento dessa nova modalidade está avançando cada vez mais e estão na expectativa que o Cartão do Beneficiário vai estar disponível até maio para os segurados.

Benefícios no cartão do beneficiário

1 Benefício é o acesso ilimitado ao transporte público

Como já informado acima, o cartão do beneficiário vai funcionar como um bilhete único que vai permitir os aposentados usar esse cartão em qualquer lugar do Brasil para usufruir do transporte público. Isso vai ajudar bastante na mobilidade dos segurados que precisam solicitar esse benefício de gratuidade em todos os municípios que eles vão e tem também que apresentar os documentos para comprovar.

2 Benefício é o desconto para clientes de bancos públicos

Carlos Lupi, que é ministro da Previdência está conversando e negociando com o banco da Caixa Econômica Federal e também com o Banco do Brasil para poder oferecer esses descontos aos segurados que são clientes já desses bancos.

Por fim, a proposta é para funcionar como um clube de vantagens e beneficiaria mais de 14 milhões de segurados. Alguns dos benefícios que estão em discussão são:

Descontos em farmácias conveniadas

Descontos em passagens aéreas

Descontos em hotéis

3 Benefício de integração do programa “Voa,Brasil”

Não é nada concretizado, mas eles estudam a possibilidade de integrar junto com o programa “Voa, Brasil” ao Cartão do Beneficiário, onde as passagens serão oferecidas pelo valor de R$ 200,00 para os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com o salário de até R$ 6.800.

Se caso realmente isso for acontecer, a passagem pode ser comprada em até 12x de R$ 72,00.

4 Benefício terá chip no cartão e QR Code

Esse cartão do Beneficiário terá um chip e QR Code para os 37.557.000 beneficiários da Previdência.

