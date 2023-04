Por que os brasileiros se endividam tanto? Entenda os motivos

Não é de hoje que os brasileiros são conhecidos por não ter uma boa educação financeira. Com isso, acabam acumulando dívidas, débitos pendentes e atrasando o desenvolvimento financeiro pessoal e da família. Entretanto, há uma motivo que rodeia esse grande problema: envolvendo alguns pilares que ocasionam esse grande endividamento em massa. Estima-se que mais de 60 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dívida em atraso. Conheça as principais razões dos débitos pendentes dos brasileiros e o que pode ser feito para evitar.

Por que os brasileiros se endividam tanto? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Principais causas das dívidas dos brasileiros

Sabemos que o alto número de dívida dos brasileiros reflete diretamente ao orçamento dos brasileiros. Visto que de acordo com pesquisas realizadas no último mês – o salário mínimo do Brasil é cinco vezes menor do que o esperado para suprir todas as necessidades dos brasileiros.

Com isso – com uma renda baixa, as dívidas acabam acumulando. Isso tudo entrelaçado com uma falta de educação financeira, ocasionando muitas dívidas e menos recursos para quitá-las. Veja os principais motivos dessas dívidas.

Redução de renda : muitas famílias acabam tendo seus salários reduzidos por inúmeros fatores, e R$ 100 a menos já prejudica bastante o orçamento familiar. Fazendo com que dívidas sejam feitas e outras estendidas.

: muitas famílias acabam tendo seus salários reduzidos por inúmeros fatores, e R$ 100 a menos já prejudica bastante o orçamento familiar. Fazendo com que dívidas sejam feitas e outras estendidas. Problemas de saúde : outro grande motivo são os problemas de saúde típicos e atípicos. Remédios que precisam ser comprados mensalmente ou um acidente que necessita de recursos mensais para o tratamento.

: outro grande motivo são os problemas de saúde típicos e atípicos. Remédios que precisam ser comprados mensalmente ou um acidente que necessita de recursos mensais para o tratamento. Morte e gastos atípicos: a morte de um familiar pode gerar dívidas – principalmente quando o mesmo é o chefe da casa ou a família não possui plano funerário. Bem como gastos urgentes em veículos de transporte ou na própria casa.

Portanto! Esses são os principais motivos das dívidas dos brasileiros. E todas elas ligadas principalmente a falta de controle financeiro e empregabilidade. Visto que no momento que um dos membros perdem o emprego – acaba abalando toda a estrutura financeira familiar.

Qual a solução desses problemas?

Sem sombra de dúvidas a educação financeira. A fim de não somente evitar novas dívidas, mas aprender a negociar as dívidas existentes. Visto que é o primeiro passo para controlar o salário mensal e gastá-lo da melhor maneira possível.

Já que não é possível gastar a mais do que recebe – caso contrário, é óbvio que o cidadão irá juntar dívidas. E claro, limitar parte da renda para resolver os problemas financeiros e quitar dívidas pendentes e principalmente as que estão em atraso.

Especialistas afirmam que uma boa educação financeira é o primeiro passo para mudar a realidade das famílias brasileiras. A fim de traçar planos, metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio e longo prazo e assim correr atrás deles.

Claro que o desemprego no país é um dos fatores gritantes que ocasionam a situação. Entretanto, os brasileiros de baixa renda podem contar com o Bolsa Família e várias instituições que ofertam cursos gratuitos de capacitação profissional.