Novo PIX liberado no Nubank; só para quem tem estes celulares

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares no Brasil. Sempre está em constante evolução – a fim de suprir a necessidade de todos os seus clientes. Com opções de serviços de crédito, boletos, Pix e até mesmo empréstimos. Com o surgimento do Pix parcelado – o Nubank não ficou parado e já lançou mais uma novidade: uma nova maneira de fazer Pix para outras pessoas! Entretanto, a modalidade está disponível apenas para alguns usuários.

Nubank cria novo Pix para seus clientes | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank libera nova maneira de fazer Pix

Por mais que o procedimento do Pix seja rápido – o mundo é de mudanças e todos sempre estão na correria do cotidiano. Desse modo, o que for possível fazer para simplificar os trabalhos devem ser feitos. Caso contrário, está propício a ficar estagnado no tempo.

O Nubank trouxe mais uma atualização que auxilia os seus clientes a realizarem Pix com muito mais facilidade e agilidade. O procedimento está disponível apenas para alguns usuários. Isto é, aqueles que usam dispositivos Samsung Galaxy.

De preferência – os da nova geração. Agora é possível fazer transferências usando apenas o celular. Através do dispositivo é possível realizar transações usando apenas o QRCode. Sem a necessidade de ter que entrar no aplicativo do Nubank, ir na área Pix e realizar o procedimento.

O intuito dessa nova ferramenta é reduzir ainda mais o tempo gasto para realizar uma transferência Pix. Sendo necessário apenas abrir a câmera do aparelho, apontar para o QRCode e então realizar o pagamento.

Lembrando que a opção está disponível apenas para clientes portadores do Samung Galaxy. Espera-se que até o fim do ano a empresa crie relações com outros dispositivos e implemente a opção.

Como usar o novo Pix do Nubank?

O procedimento é bem simples. E embora pareça “pouco seguro”, mas para confirmar a transação é necessário preencher a senha de quatro dígitos utilizada nos pagamentos usando o cartão de débito do banco. Ou seja, a mesma usada para confirmação de transferências e pagamentos.

O banco afirma que esse recurso possui não somente praticidade, mas uma segurança a mais para os clientes. Visto que através do procedimento o usuário é protegido por uma vasta camada de segurança – que foram feitas exclusivamente para o uso na ferramenta.

Para usar a nova ferramenta do Nubank é bem simples.

Entre no aplicativo da câmera e aponte para o QRCode desejado;

Logo após ler o QR Code, clique na opção que irá aparecer “Complete a ação usando o Nubank”;

Preencha as informações de pagamento e clique em “Pagar”.

Pronto! Feito isso basta digitar a senha de quatro dígitos e a transferência será realizada. Modalidade essa que pode ser usada em pagamentos através do QR Code. Nos demais pagamentos – que a chave Pix é preenchida manualmente, ainda é necessário entrar no aplicativo bancário e realizar as ações de sempre.