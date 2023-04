Curso DE GRAÇA! Microsoft oferece vagas para quem precisa de emprego

Não é de hoje que os candidatos mais bem preparados com cursos universitários, técnicos e profissionais se dão muito melhor e conquistam muito mais oportunidades de emprego. Entretanto, a realidade do Brasil é que nem todos conseguem essas condições pessoais. A Microsoft – gigante da tecnologia, está oferecendo um curso totalmente gratuito que visa preparar os brasileiros para o mercado de trabalho. Os conhecimentos ofertados pretendem mudar a vida de todos que participarem do curso!

Microsoft oferece cursos gratuito para brasileiro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Microsoft oferta curso gratuito

O curso ofertado pela Microsoft é totalmente gratuito e qualquer pessoa pode fazer. Possui quatro módulos de conteúdos e material de apoio. O curso é 100% online e possui uma grade curricular bastante balanceada. Os conteúdos apresentados são dignos de cursos pagos do Brasil.

Por estar disponível para qualquer pessoa – jovens, adultos e idosos podem acessar o curso. O intuito do curso é preparar os candidatos para o mercado de trabalho. Ajudando eles desde o início até a conquista da tão sonhada vaga de emprego.

Dentro do curso os alunos irão aprender como se dar bem em uma entrevista de emprego, como usar e qualificar o seu perfil no LinkedIn e como preparar o currículo dos sonhos! São conteúdos bem mastigados e prontos para serem consumidos por qualquer pessoa – da mais simples à avançada.

Portanto, o conteúdo é totalmente gratuito e pode ser acessado através do celular ou computador. É recomendado o navegador Chrome – a fim de que as aulas abram com mais velocidade e fluídez. Entretanto, pode ser usado o navegador de sua preferência.

Leia mais: ATENÇÃO! Quem encontrar BUG no ChatGPT ganha R$ 100 MIL

Como se inscrever no curso gratuito da Microsoft?

O processo é bem simples. O Curso está sendo disponibilizado através do sistema de ensino Conecta+. O site de capacitação profissional da Microsoft possui parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O conteúdo é gerenciado pela Escola Trabalhador 4.0.

Os diretores do projeto acreditam que essa oportunidade poderá transformar a vida de muitos brasileiros. Concedendo as habilidades corretas para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. O objetivo geral do curso é capacitar as pessoas para o mercado de trabalho.

É válido lembrar que o curso não garante o emprego – mas capacita seus alunos a conseguirem com muito mais facilidade usando as técnicas ensinadas no curso em questão.

Para acessar o curso é bem simples.

Entre no site Conecta+ da Microsoft;

Clique em “Como conseguir um emprego”;

Realize o cadastro e pronto.

O passo a passo é bem simples. Não há muitas burocracias para a realização do cadastro – pelo contrário, tudo é muito simples e direto. Direcionado para todos os públicos.

As aulas podem ser assistidas a qualquer hora e em qualquer lugar. No fim do curso é possível obter um certificado de participação. Podendo ser colocado até mesmo no currículo – preenchendo a carga horária e demais informações.

Ademais, é uma excelente oportunidade para quem busca se realocar no mercado de trabalho ou uma nova oportunidade de emprego.