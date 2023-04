Sem saldo na conta? Nova modalidade do PIX pode resolver

Quem nunca precisou realizar aquele Pix com urgência e estava sem saldo na conta? Agora é possível driblar esse problema usando o Pix parcelado. Uma modalidade liberada pelo Banco Central (BC) que permite a transferência de repasses via Pix usando o cartão de crédito. É possível parcelar em até 12 vezes e conta com excelentes taxas de juros! Alguns bancos já aderiram à modalidade, antes mesmo da liberação oficial. Entenda como funciona e como realizar.

Nova modalidade do Pix promete ajudar muitos brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pix parcelado é o futuro?

O Pix é uma das ferramentas financeiras mais usadas pelos brasileiros. Foi criado em 2020 – e desde então tem ganhado inúmeros adeptos. Seu principal intuito foi engajar a economia simplificando a maneira como as transações financeiras eram feitas.

Antes era necessário realizar um TED ou DOC – que demorava às vezes até 24 horas para cair na conta do destinatário e era preciso digitar vários números – incluindo conta, agência, CPF, etc.

Agora com apenas o número do CPF, celular, e-mail ou uma chave aleatória – é possível conseguir realizar transações financeiras a qualquer momento e dia. Através do Pix parcelado é possível realizar esse mesmo tipo de transferência, mas sem possuir qualquer saldo em conta.

Isto é – usando o limite de crédito disponível na conta bancária. É uma opção bastante utilizada, lembrando que algumas instituições de crédito já faziam há muito tempo o empréstimo pelo cartão de crédito. Possivelmente boa parte das empresas irão diminuir bastante suas demandas.

Alguns bancos não permitem que a transferência seja feita para o mesmo CPF, entretanto, em alguns casos pode ser útil mesmo assim. Enviando o saldo para o destinatário diretamente ou até mesmo para algum amigo ou parente.

Como fazer o Pix parcelado?

O Pix parcelado funciona como um empréstimo pessoal. Entretanto, com juros menores – visto que há uma certa garantia. No qual o titular da conta recebe/envia o dinheiro e paga posteriormente através da fatura do cartão de crédito.

É tal como a contratação do empréstimo pessoal – com mais facilidade e menos burocracia. Lembrando que o destinatário não precisa saber que o Pix é parcelado, já que não há qualquer diferença para quem recebe, apenas para quem realiza o pagamento.

Bancos como PicPay, Nubank, Mercado Pago, Inter e Digio já aderiram à modalidade. Para contratar é bem simples e pode ser parcelado por enquanto em até 12 vezes. É válido lembrar que a expectativa é que aumente a quantidade de parcelas, podendo ir até 24 – como nos empréstimos pessoais.

Para contratar é bem simples – a maioria dos bancos seguem o mesmo padrão. Basta ir na ferramenta Pix parcelado, selecionar o valor e quantidade de parcelas. Logo em seguida a chave Pix do destinatário e confirmar. Antes de confirmar a transferência – irá aparecer os dados do destinatário e os juros que serão cobrados por aquela transação.

Lembrando que não há um limite fixo de juros – mudam de acordo com a instituição bancária. Bem como o limite – que varia de acordo com o seu limite do cartão de crédito. Alguns bancos não cobram pela operação quando é feita em apenas uma parcela.