Moedas e notas serão DESTRUÍDAS pelo governo? Entenda se o fim está próximo

Não é de hoje que se fala sobre dinheiro digital. Uma modalidade de armazenar e transferir quantias em dinheiro através de aplicativos. O Pix auxiliou bastante na ideia de um mundo onde fazer transferências bancárias poderia ser gratuito, simples e rápido. Entretanto, será que as notas serão destruídas pelo Governo? Será o fim das cédulas de valor? A resposta é não, e o motivo você saberá nos próximos tópicos.

Cédulas serão destruídas pelo Governo? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

É o fim do dinheiro em papel?

Embora a tendência global esteja relacionada aos pagamentos usando dispositivos celulares – através de aplicativos bancários. O dinheiro em espécie ainda é muito utilizado. Por mais que os dinheiros armazenados na “nuvem” estejam mais seguros até determinado ponto, ainda é inviável que o mesmo se torne uma moeda universal.

Visto que nem todos os cidadãos confiam em bancos digitais e até mesmo nas soluções atuais para armazenamento de dinheiro. Desse modo, as atualizações cadastrais acabam causando cada vez mais esperanças de um futuro mais tecnológico.

Lembrando que ao descartar o dinheiro em espécie nas grandes empresas – fica muito mais fácil de gerir as entradas e saídas, tudo através de sistemas integrados e online. Portanto, é uma via de mão dupla. Entretanto, o dinheiro em espécie ainda é bastante relevante em vários países.

Os países menos desenvolvidos ainda usam e com peso od inheiro em espécie. Lembrando que não há tecnologias para saques, pagamentos eletrônicos, etc. Tornando o dinheiro impresso a única opção viável para as pessoas.

Por esse motivo há grandes dúvidas acerca do dinheiro impresso. Será o fim? Ainda será encontrado daqui alguns anos?

Leia mais: Nota de R$ 5 que pode valer R$ 2 MIL hoje; descubra se você tem

A grande verdade é revelada

Por mais que as transações usando métodos atuais sejam mais seguras e rápidas – as notas também possuem um grande valor cultura e histórico para os países. Em algumas nações está impresso nas notas referências políticas e culturais.

Sendo considerado o símbolo de maestria, soberania e outros atributos relevantes. Por conta disso – é bem difícil que um dia as notas saiam de circulação e sejam destruídas pelo Governo.

Até mesmo no Brasil – há regiões menos desenvolvidas que se não tiver dinheiro em espécie, também não consegue realizar a compra. Portanto, para muitas pessoas o dinheiro e as notas é sinônimo de mais liberdade financeira – visto que não precisam de estar antenados à tecnologia para que o sistema funcione plenamente.

Portanto, levando esses fatores em consideração – é pouco provável que as cédulas saiam de circulação e um dia sejam destruídas pelo Governo. Lembrando que se isso vier acontecer, é recomendado que algumas cédulas e moedas sejam armazenadas, visto que poderá valer bastante futuramente.