Nota de R$ 5 que pode valer R$ 2 MIL hoje; descubra se você tem

No mundo há diversos tipos de colecionadores, mas um dos tipos que mais chamam atenção, são os colecionadores de dinheiro. Seja cédulas ou moedas, de acordo com alguns critérios, elas podem valer milhares de vezes o seu valor impresso. Por isso, confira como uma cédula de R$ 5 pode ser vendida por até R$ 2.000. Mas não é qualquer cédula, é uma cédula de R$ 5 que é bem rara.

Mas, por que ela é tão rara?

Quem tem como diversão colecionar coisas, pode de fato rodar o mundo todo a fim de conseguir encontrar itens para sua coleção. E além disso, eles estão sempre dispostos a pagar caro, a fim de obterem algo tido por eles como ‘raro’. E é exatamente isso que eles estão procurando em uma cédula de R$ 5, que por conta de um erro de impressão, acabou se tornando bem rara.

Atualmente, ela possui poucas unidades circulando no Brasil e, quase nunca, quem tem elas conseguem perceber sua peculiaridade. Tudo começou nos anos 90, quando a Casa da Moeda retirou de circulação as cédulas que eram emitidas com erros, todavia, para identificar que a reposição das cédulas era referente ao erro, após o número de série da cédula, vinha um asterisco. E é exatamente isso que eles estão procurando.

Em 1994, quase 400 mil cédulas foram impressas, com os valores de R$ 5 e R$ 10, com o símbolo de asterisco no final dela. Por isso, atualmente, essas cédulas estão sendo desejadas pelos colecionadores, que pagam até R$ 2 mil por cada uma.

Mas não são apenas cédulas que valem tanto, moedas também

Mas além das cédulas, os especialistas também estão buscando moedas que podem valer até R$ 7 mil. Há vários modelos que são almejados pelos colecionadores, mas um dos principais, são os confeccionados na época que o Brasil foi país-sede das Olimpíadas, em 2016.

Mas vale lembrar que as moedas estão circulando desde o ano de 2012, pois foi quando ocorreu a entrega da bandeira. Ao todo, há milhares de moedas, que simbolizam cada uma das 16 modalidades, sejam elas olímpicas ou paralímpicas.

E há vários critérios para precificar as moedas, mas o mais importante é o quão velha a moeda é, isto é, quanto mais antiga, mais valiosa. Ou seja, de todas, as que mais valem são aquelas que estão em circulação desde o ano de 2012, em especial, todas que foram confeccionadas em prol de homenagear a entrega da bandeira aqui, no Brasil.

