Ministro fala em trocar Uber por Correios se empresa “deixar o Brasil”

A fala do ministro está dando o que falar, isso porque uma das prioridades da equipe petista junto com o Ministério de Trabalho está pensando em criar uma regulação de trabalho por aplicativos, pois foi feito um seguinte questionamento: o que aconteceria se o Uber fosse embora do Brasil se a legislação for realmente modificada?

Rapidamente, o ministro Luiz Marinho disse que não tem motivos para preocupação, ele sugeriu que no lugar o Uber pode chamar os correios para assim criar uma nova alternativa no aplicativo da própria empresa.

Declaração do Ministro

Nesta última segunda-feira, 06/02, a declaração de Marinho começou a ser compartilhada quando afirmou essas novas medidas que talvez a nova equipe petista adote isso, um caso que também foi comentado é sobre o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), eles querem manter o saque e conversou também sobre a recuperação das Lojas Americanas.

Luiz Marinho também teve que responder questões sobre como reduzir os gastos da contratação e disse “Só tem uma coisa que pode estimular a empregabilidade, que no caso é a economia funcionando. Os jornalistas também aproveitaram para perguntar se já tinha algum início ou informação sobre a regulamentação do trabalho através dos aplicativos.

Marinho fez questão de afirmar que as empresas já compartilharam que estão dispostas a conversar sobre essa situação, e argumentou sobre um caso que ocorreu na Espanha, como exemplo, o Uber ameaçou sair do país se caso acontecesse da regulamentação for aprovada. “Tudo isso durou apenas 72 horas, era uma chantagem”, afirmou Marinho e disse mais “Já me perguntaram várias vezes “E se o Uber sair? Eu afirmo que não estou preocupado”.

Saída do Uber e visão do Ministro

Marinho também foi questionado para falar o que aconteceria se caso o Uber saísse, se não causaria um problema na economia, e o ministro respondeu que que eles poderiam criar um novo aplicativo.

“Podemos chamar os Correios e dizer para criar um aplicativo para substituir, o que não falta é aplicativo no mercado”, afirmou Marinho. Além disso, para complementar, Marinho também afirma que eles não desejam correr riscos.

Luís Marinho também quer incluir os trabalhadores de aplicativos no Instituto Nacional do Seguro Social

O ministro aproveitou a oportunidade e comentou algumas observações sobre a regulação dos trabalhadores de aplicativos, e está pensando em incluir esses trabalhadores de aplicativo dentro do INSS. Ainda existem dúvidas sobre essa nova modalidade porque tem relações que caibam na CLT ou que podem se enquadrar no cooperativismo.

