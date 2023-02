Aprenda a conseguir roupa DE GRAÇA na Shein; entenda como fazer isso

Qualquer pessoa, principalmente do público feminino, que ame acompanhar as tendências da moda, ainda mais no que diz respeito às “peças gringas”, provavelmente já ouviu falar da possibilidade de conseguir roupa de graça na Shein. Porém, nem todo mundo sabe como, exatamente, participar desse processo.

Trata-se de uma ótima iniciativa dessa fast fashion chinesa, que faz um sucesso imenso também no Brasil e não raramente se faz presente nos conteúdos de inúmeras influenciadoras digitais.

Suas peças, sejam elas roupas, acessórios ou calçados, por exemplo, são desejadas por serem extremamente estilosas e, ainda, terem um preço tentador, o que faz com que cada compra seja vantajosa, mesmo que o pedido demore um pouco para ser entregue.

Mas porque pagar por todas as roupas, mesmo que barato, quando existe a possibilidade de conseguir algumas delas de forma totalmente gratuita, não é mesmo?

Como conseguir roupa de graça na Shein

E a boa notícia é que conseguir roupa de graça na Shein é extremamente fácil: mesmo que envolva muito do fator “sorte”, o processo em si é rápido e descomplicado.

Eis o que cada pessoa precisa fazer, caso queira receber esse mimo em casa:

Baixar o aplicativo e ativá-lo, criando uma conta, ou fazer o login diretamente, caso já tenha se cadastrado;

Ir até o menu que consta na parte de cima da tela e clicar em “Teste grátis”;

Fazer a escolha da roupa que deseja receber de graça e, então, clicar em “Teste gratuito”.

Também é preciso, nessa última etapa, escolher o tamanho da peça e confirmar as informações pessoais.

Feito isso, basta aguardar, pois a seleção de quem vai conseguir roupa de graça na Shein é feita sempre por meio de um sorteio. É possível fazer o acompanhamento por meio do próprio aplicativo e, uma vez aprovada, a pessoa receberá o item escolhido diretamente em sua casa, sem pagar nada por ele.

Porém, a Shein espera que, em troca, a pessoa escolhida faça uma avaliação detalhada e sincera sobre o que recebeu, respeitando o prazo estipulado.

E, de fato, quanto melhor for essa avaliação, mais chances a pessoa tem de ser escolhida novamente, uma vez que é possível solicitar roupas de graça na Shein sempre que desejar: quem envia as melhores fotos, os melhores vídeos e as melhores descrições sobre o tem recebido (sempre com sinceridade) tende a ser sorteada mais vezes.

Outra opção de conseguir roupas com as melhores condições na plataforma

Os escolhidos na tentativa de conseguir roupa de graça na Shein ainda conta com a vantagem de receber pontos, que vão se acumulando a ponto de poderem ser trocados por mais produtos da fast fashion.

Mas quem não tiver tanta sorte não precisa desanimar: mesmo vendendo roupas com ótimos preços, a empresa também disponibiliza inúmeros cupons para que cada compra seja mais vantajosa, e eles sempre podem ser conferidos na tela inicial do aplicativo.

