Tutorial para ativar o MODO CARNAVAL do WhatsApp

Após quase dois anos é que os brasileiros irão conseguir comemorar novamente o Carnaval da melhor maneira, uma vez que nos últimos anos, o mundo todo estava passando por uma pandemia. E para festejar tal momento, que tal ativar o Modo Carnaval no WhatsApp? É bem simples e com o modo ativado, você terá acesso a milhares de figurinhas e wallpapers exclusivos para você usar onde e com quem quiser, confira como fazer.

Para que serve o modo carnaval do WhatsApp?

O Modo Carnaval tem por finalidade, personalizar o aplicativo de cada usuário com temas que remetem à época citada. Além disso, cada usuário poderá compartilhar várias figurinhas divertidas do gênero. E o melhor, assim que ativa, já pode usá-las com quem quiser.

Infelizmente, o modo só está disponível para dispositivos Android. Para fazer uso dele, basta baixar o aplicativo ‘1001 Figurinhas Animadas Whats’. É por intermédio dele que o usuário terá acesso a inúmeros memes e figurinhas animadas, para usar nas conversas individuais e em grupos.

Para usar o aplicativo é bem fácil. Primeiro, efetue o download dele e após isso, abra-o. Após isso, escolha o pacote de figurinha que você deseja ter acesso, após isso, clique em ‘instalar’, automaticamente uma tela será aberta. Agora basta clicar no ícone do WhatsApp e depois em adicionar, para que as figurinhas sejam enviadas para o seu dispositivo.

Como usar as figurinhas no WhatsApp?

Com a ascensão do WhatsApp, várias atualizações surgiram, a fim de tornar as conversas mais interativas. Por isso, agora é possível que o usuário envie vários dispositivos gráficos para os demais, como emoji, GIFs, figurinhas e avatares. Dentro do aplicativo, a ordem é exatamente essa que foi citada.

Para enviar as figurinhas para os amigos, basta que o usuário clique no símbolo de ‘uma carinha sorrindo’ que está à esquerda do campo de escrever uma mensagem. Ao clicar no ícone, será aberta uma aba, e lá haverá várias opções gráficas para você escolher. No caso citado, queremos as figurinhas, portanto, é a terceira opção da esquerda para direita.

Ao clicar nela, você verá na parte superior da aba que foi aberta, todos os seus pacotes e também, uma aba exclusiva com suas figurinhas favoritas e com as últimas que você usou. Agora basta clicar na opção que você deseja mandar e pronto, figurinha enviada com sucesso. Lembrando que também há como você criar avatares, inspirados em você mesmo. Os avatares são, basicamente, uma figurinha que representa você. Ele é totalmente personalizável, para que fique exatamente com a sua cara, experimente.

