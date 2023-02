Recebeu uma MULTA injusta? Aprenda como se proteger das falhas nos radares

Para quem anda diariamente no trânsito, com certeza já deve ter passado por algumas situações desagradáveis em relação aos radares instalados em vários pontos da cidade, a fim de realizar a aferição da velocidade de cada motorista. O dispositivo é importante, para manter a segurança nas vias, mas há casos, que ele está mal regulado e acaba aplicando multas erradas, como ocorreu vários casos que ficaram famosos no Brasil. Entenda o que você pode fazer nessas situações.

Há casos que a velocidade registrada foi várias vezes maior que a velocidade real do motorista

Em alguns casos que foram registrados no Brasil, há como perceber que nem sempre os radares conseguem capturar a velocidade real que o motorista encontra-se em um dado momento. E quando isso ocorre, ele acaba sendo multado de maneira injusta. E isso, pode acarretar várias penalidades para eles, como a perda da CNH e punições financeiras.

Por exemplo, houve um caso em Alagoinhas, município de Salvador, na Bahia, em que um entregador levou 25 multas em um só dia. Com o erro do radar, o motorista ficou com uma dívida superior a R$ 4 mil por conta do erro em questão.

Já em outro caso, bem mais chocante por sinal, um motorista passa em um radar com a velocidade aproximada de 40 km/h, todavia, o sensor marcou que ele havia passado a 133 km/h, sendo que a via era de apenas 60 km/h. E são por erros como esses, que muitas pessoas acabam sendo prejudicadas por aferições erradas. Saiba o que fazer nestes casos.

Como recorrer em casos de multas erradas?

Primeiro, vale salientar que todos os sensores são regulamentados pelo Inmetro. E o órgão local de trânsito é o responsável por manter sempre em dias a manutenção do sensor, para evitar que existam medições erradas. Portanto, sabendo que há variáveis, é importante saber o que fazer ao passar por uma situação como essas.

Por isso, todo motorista ao se sentir lesado por uma multa, que ele considere que esteja incorreta, pode entrar com um recurso, mas para isso, não basta ele apenas falar ‘que não concorda’, é preciso que ele demonstre todos os indícios que de fato, houve algum equívoco

Caso o recurso seja negado, o motorista ainda tem a chance de recorrer em uma das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. E uma das melhores maneiras de fazer isso, é conseguir identificar outros motoristas que também passaram pela mesma situação, a fim de abrirem um recurso em conjunto.

