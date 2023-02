Cartão APROVADO! É assim que você aumenta seu Score para conseguir limite

Uma das metas da maioria dos brasileiros, é conseguir ter um Cartão de Crédito com o limite alto. Pois quando a pessoa possui um limite alto, ela consegue efetuar várias compras e pagá-las em parcelas suaves. Por exemplo, há como comprar um celular de R$ 2.000 e pagar em 10 parcelas de R$ 200. Por isso, hoje você irá conferir as melhores dicas para você ter crédito aprovado em seu nome.

O que não fazer para ter um limite de crédito aprovado?

Primeiro é importante saber quais as atitudes financeiras podem estar atrapalhando você a ter um bom limite de crédito. A priori, faz-se necessário entender que um nome ‘limpo na praça’ é de suma importância na jornada. Pois as empresas de crédito tendem a confiar mais em pessoas que não possuem dívidas ativas do que naquelas que possuem restrições em seu nome.

Outro fator importante é acerca do pagamento de suas contas. As instituições financeiras são bem criteriosas quanto a isso. Pois se a pessoa costuma atrasar o pagamento de suas contas, provavelmente ela também poderá fazer isso com a fatura do cartão de crédito, por conta disso, a concessão de crédito fica mais complicada.

E quando o usuário tem algumas das atitudes citadas anteriormente, ocorre que o seu Score acaba caindo. E um dos critérios de análise da vida financeira das pessoas, é o Score de crédito. Quanto maior, maiores são as chances que o usuário terá de conseguir crédito na praça, seja um cartão, um empréstimo ou um financiamento.

O que fazer para ter um limite de crédito aprovado?

Agora que você já sabe o que não fazer caso queira ter um bom limite de crédito, basta saber quais as atitudes obrigatórias você deve tomar, caso queira ter seu crédito aprovado. Obviamente, as primeiras atitudes são simples: o inverso do ‘que não fazer’, ou seja, é preciso pagar as contas em dia e procurar ter um Score alto.

E além disso, há outras dicas que você pode adotar para conseguir ter seu limite de crédito alto. Como por exemplo, procurar sempre ter um bom relacionamento com as instituições financeiras e empresas que concedem crédito. Além disso, caso por algum motivo o seu CPF esteja negativo, procure regularizá-lo o mais rápido possível.

E por fim, sempre que você fizer alguma compra, opte por colocar seu CPF na nota fiscal. Isso pode ajudar, uma vez que haverá como perceber que você está movimentando dinheiro. Por menor que seja a compra, peça para fazer isso. Além disso, em alguns estados, há até benefícios exclusivos para quem coloca o CPF na Nota Fiscal, uma vez que também está ajudando a combater a sonegação de impostos.

