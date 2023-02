Saque do FGTS está liberado pra este grupo em fevereiro

Se você optou pela modalidade de saque-aniversário do FGTS saiba que para quem faz aniversário nesse mês já está liberado o saque. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – começou a ser pago no dia 1º de fevereiro, lembrando que é opcional do trabalhador essa modalidade, pois só pode retirar uma parte do valor que está na conta do FGTS, qualquer dúvida pode consultar o banco da Caixa Econômica Federal.

Saque-aniversário

O FGTS dá opção para o trabalhador escolher várias modalidades de saque e o saque-aniversário foi o que mais bateu recorde no mês de janeiro, porém gerou muitas dúvidas pois atual governo estava discutindo a possibilidade de retirar essa modalidade, e essa discussão era para que assim o brasileiro ficasse com mais dinheiro na conta e em casos de demissão conseguiria ter um maior valor guardado quando fosse receber o valor total.

Só que isso ainda não foi aprovado, no entanto, nesse mês de fevereiro a modalidade continua para quem escolheu o saque-aniversário. Só que é importante ressaltar que quando o trabalhador escolhe essa opção, depois ele não pode sacar o valor integral do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – em caso de demissão.

Prazo

Para você que deseja aderir a esse saque, termina no último dia do mês de nascimento do trabalhador, somente depois disso o saque fica disponível por cerca de 3 meses, que começa a ser contado no primeiro dia útil do mês depois do aniversário. O trabalhador consegue fazer o saque pelo aplicativo do FGTS ou no site da Caixa, que também tem a possibilidade de simular o valor.

O aplicativo do FGTS está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS.

Calendário

Trouxemos para você o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS de 2023 para tirar todas as dúvidas e saber o período correto que irá receber para quem escolheu essa modalidade.

Mês Saque Janeiro 2 de janeiro ao dia 31 de março Fevereiro 1 de fevereiro ao dia 28 de abril Março 1 de março ao dia 31 de maio Abril 3 de abril ao dia 30 de junho Maio 2 de maio ao dia 31 de julho Junho 1 de junho ao dia 31 de agosto Julho 3 de julho ao dia 29 de setembro Agosto 1 de agosto ao dia 31 de outubro Setembro 1 de setembro ao dia 30 de novembro Outubro 2 de outubro ao dia 29 de dezembro Novembro 1 de novembro ao dia 31 de janeiro de 2024 Dezembro 1 de dezembro ao dia 29 de fevereiro de 2024

